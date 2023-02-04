متحدث الرئاسة ينشر السيرة الذاتية للراحل شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق

نشر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، السيرة الذاتية للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق الذي وافته المنية مساء اليوم، ونعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت السيرة الذاتية كالتالي:

• من مواليد 6 يوليو عام 1955.

• تخرج عام 1978 في كلية الهندسة جامعة عين شمس، وعمل بعد تخرجه كمهندس في البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى عام 1978.

• بدأ العمل بشركة إنبي منذ عام 1979 حتى عام 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة.

• وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز منذ عام 2000 حتى 2005.

• رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس منذ عام 2005 حتى 2007.

• رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول منذ عام 2007 حتى 2013.

• وزير البترول منذ 16 يوليو 2013 وحتى 18 سبتمبر 2015.

• رئيس مجلس الوزراء المصري منذ 19 سبتمبر 2015 وحتى 5 يونيو 2018.

• مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.