جامعة عين شمس تنعى شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق

نعت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور ايمن صالح، نائب الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ورئيس الوزراء السابق الذي وافته المنية اليوم.

السيرة الذاتية للمهندس شريف إسماعيل

وتخرج المهندس شريف إسماعيل عام 1978 في كلية الهندسة قسم الميكانيكا جامعة عين شمس، عمل لدى تخرجه كمهندس في البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى عام 1979 ثم بدأ العمل بشركة إنبي حتى عام 2000 كمهندس حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة كما عمل وكيلاً لوزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز منذ عام 2000 حتى 2005 ثم تقلد منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس منذ حتى 2007 ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول منذ عام 2007 وحتى 2013 وفي 16 يوليو 2013 تم تعيينه في منصب وزير البترول المصري حتى 12 سبتمبر 2015 وتم اختياره رئيساً لمجلس الوزراء المصري منذ 12 سبتمبر 2015 وحتى 5 يونيو 2018 وفي يونيو 2018 تم تكليفه بمنصب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.