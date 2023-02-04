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وزير المالية ناعيا شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق: يظل نموذجا متفردا في العطاء الوطني

كتب:

رضوى هاشم
10:15 م | السبت 04 فبراير 2023
الراحل شريف إسماعيل

الراحل شريف إسماعيل

نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، ببالغ الحزن والأسى، رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل، قائلًا: «سيظل الفقيد الراحل نموذجًا متفردًا في العطاء الوطني، بإخلاصٍ يُجسِّد أسمى آيات الانتماء لمصر، والسعي الخالص لمصلحة شعبها؛ فقد كان من خِيرة الرجال وأعظمهم، وأكثرهم تحملًا للمسؤولية الوطنية في أقسى الظروف».

مسيرة خالدة سيذكرها التاريخ

وأضاف معيط: «سيذكر التاريخ بمزيدٍ من الإجلال والتقدير، المسيرة الخالدة للفقيد الراحل في حب مصر»، معربًا عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد الراحل، تغمده الله بواسع رحمته وعظيم فضله، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.