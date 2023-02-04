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وزير التعليم العالي ينعى شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق

كتب:

أحمد أبوضيف
11:15 م | السبت 04 فبراير 2023
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات، والمراكز والمعاهد البحثية، وقيادات وزارة التعليم العالي، ومنتسبي المجتمع الأكاديمي، فقيد مصر الراحل المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، رئيس مجلس الوزراء السابق، ورئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، ورئيس لجنة المراجعة لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية.

ودعا وزير التعليم العالي، الله عز وجل، أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، جزاء ما قدم لمصر من خالص الجهد والعطاء لرفعة الوطن.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.