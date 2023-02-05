«الغزل والنسيج» تناقش أوضاع أعضائها وتقر خطة تطوير مصيف النقابة بجمصة

أقر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج خطة تطوير مصيف النقابة العامة بجمصة، وجاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة للعامليين بالغزل والنسيج، اليوم، برئاسة المحاسب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة لصناعة القطن والغزل والنسيج والملابس، لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بحصر احتياجات مصيف جمصة تمهيدا لتطويره، ليتناسب واحتياجات المصيفين، وذلك قبيل حلول أشهر الصيف.

النقابة تؤدي دورها دفاعًا عن حقوق العمال المشروعة

وقال عبد الفتاح إبراهيم، إنّ النقابة العامة تؤدي دورها دفاعًا عن حقوق العمال المشروعة ومساندة الدولة المصرية لمواجهة التحديات، مؤكداً أن هذا التطوير يأتي في إطار خطط النقابة بالتوسع في تقديم كل الخدمات الاجتماعية والترفيهية لعمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن النقابة العامة رغم ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء الذي تعاني منها أغلب دول العالم إلا أنها حرصت على تيسير ما تقدمه من خدمات للعاملين بكل القطاع، وغيرهم ممن يريدون الاستفادة مما تقدمه النقابة من خدمات، وخفَّضت التأمين المدفوع ضد التلفيات من 250 جنيها إلى 150 جنيها.

لجنه لحصر كل احتياجات مصيف جمصة

الجدير بالذكر النقابة العامة كانت قد كلفت لجنة لحصر كل احتياجات مصيف جمصة تمهيدا لتطويره ليتناسب مع احتياجات العاملين، وجاء ذلك بحضور كل من منى القصبي نائب رئيس النقابة العامة، جمال إدريس أمين صندوق النقابة العامة، وإيهاب البلبيسي الأمين العام للنقابة العامة.