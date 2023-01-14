وزير قطاع الأعمال يتفقد مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج بالمحلة

فاجأ المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، عمال ومسؤولي شركة مصر للغزل والنسيج بزيارته وتفقد سير العمل بمصانع الشركة، وأعمال التطوير في بعض المصانع مثل «مصنع غزل 4».

واستمع وزير قطاع الأعمال العام، برفقة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى أعمال تطوير مصنع «غزل 4» والذي يتم تطويره على مساحة 24,635 مترا مربعا، ويضم عدد 71808 مردن غزل كومباكت، بإجمالي طاقة إنتاجية 5 آلاف طن سنويا.

تطوير مصنع غزل 6

كما استمعا بحضور الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والدكتور أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، إلى ما يتم داخل مصنع «غزل 6»، والذي يجري إحلاله وتجديده على مساحة 17.7 ألف متر، وبقيمة 216 مليون جنيه من خلال شركة المقاولين العرب، لإنتاج 15 طن يومياً، حيث يتم رفع كفاءة عنبر الإنتاج الحالي وإحلاله وتجديده ورفع كفاءته، وحفر أنفاق جديدة للتهوية، وتركيب شبكات تبريد وتكييف جديدة.

أعمال تنفيذ مصنع غزل 1

وخلال اللقاء استعرض الوزير والمحافظ الموقف الحالي لمشروعات التطوير التي تتم داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تستحوذ على جانب كبير من مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

واستعرض رئيس الشركة نسب التنفيذ لإنشاء مصنع غزل (1) الجديد، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم، والمقام على مساحة 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طنا في اليوم من الغزول الرفيعة والسميكة، وتنفذه شركة جاما للإنشاءات، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية في النصف الثاني من العام الجاري بإجمالي قيمة تعاقدية 780 مليون جنيه.