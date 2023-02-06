حظك اليوم برج الجوزاء.. تقضي أوقاتا ممتعة وتظهر متميزا بأفكارك

مميزات وعيوب مواليد برج الجوزاء، متعددة ومتنوعة إذا يتصف بالطموح وحب الوصول إلى الأحلام، وعدم الميل إلى الأشياء الروتينية بل الميل إلى المغامرات واكتشاف كل ما هو جديد، مع وجود بعض الصفات المتناقضة في صفاتهم في نفس الوقت ولكنهم قادرون على التكيف مع الظروف المختلفة، يتميزون بالذكاء، وحب العمل، والتواصل الاجتماعي سواء مع الأصدقاء بشكل جيد أو في محيط عملهم، ويحبون الانفتاح على الآخرين، بالإضافة إلى المرح والطيبة والاستقلال.

وفي السطور الآتية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الإثنين الموافق 7 فبراير 2023، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني والاجتماعي

أنت اليوم لامع وتعرف كيف تبدو متميزا بأفكارك، وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي والاجتماعي.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العائلي والعاطفي

القمر بمنزل العلاقات يدخّر لك أوقاتا ممتعة تقضيها مع الأهل والأحباب، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.