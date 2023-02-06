رابط نتيجة التيرم الأول بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين في دسوق

ظهرت نتائج كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق 2023، في محافظة كفر الشيخ، للفرق الأربعة بشُعبها الثلاثة، وهي الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية، والتي تم إتاحتها عبر البوابة الإلكترونية للكلية، ليتمكن الطلاب من معرفة نتيجة التيرم الأول بسهولة ويُسر، دون الحاجة للانتظار حتى بدء الفصل الدراسي الثاني.

وتستعرض «الوطن» رابط وخطوات الحصول على نتائج كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق 2023 للتيرم الأول، والتي ظهرت عقب الانتهاء من أعمال التصحيح، ورصد الدرجات والمراجعة.

خطوات الحصول على نتائج كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق

وفيما يتعلق بخطوات ورابط الحصول على نتائج كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق 2023، فإنّ البوابة الإلكترونية للكلية، أتاحت النتائج لجميع الفرق الدراسية بكافة الشُعب، من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على بوابة مركز نُظم المعلومات الإدارية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق من خلال الضغط هنــــا.

- الضغط على نتائج الطلاب.

- اختيار الشُعبة والفرقة المُقيد بها الطالب.

- البحث عن الاسم والنتيجة المنشورة ورقياً علي البوابة.

نتائج كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق 2023

ويمكن للطلاب الحصول على نتائج الترم الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق 2023، للفرق الأولي والثانية والثالثة والرابعة بشُعبها الثلاثة «الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية»، من هــنـــا.

يذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، هي كلية تابعة لجامعة الأزهر بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، وأُنشئت في عام 1994، وتضم 3 أقسام يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الالتحاق بها، وهي «اللغة العربية، والدراسات الإسلامية، وأصول الدين».