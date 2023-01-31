نتائج الفصل الدراسي الأول بكلية اللغة العربية في جامعة الأزهر بأسيوط

أعلنت كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع الوجه القبلي بمحافظة أسيوط، برئاسة الدكتور رفعت علي محمد، عميد كلية اللغة العربية، نتائج الفصل الدراسي الأول بمختلف الفرق واقسامها المختلفة.

كيفية حساب تقييم النتائج

كما أعلنت الكلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي نتائج الفرق والأقسام المختلفة، منوهة بأن النتيجة تحسب كالتالي: «ض ج»= ضعيف جدا ، الدرجة من صفر إلى 34 درجة، و«ض»= ضعيف، ويشمل التقدير من (35 إلى 47) درجة على أن الدرجة 48، 49 تجبر تلقائيا إلى 50، و«ل»= مقبول، ويشمل الدرجة من (50 إلى 64) و«ج»= «جيد»، ويشمل الدرجة من (65 إلى 79) و«ج ج»= جيد جدا، ويشمل الدرجة من ( 80 إلى 89) و«م»= ممتاز، ويشمل الدرجة من (90 إلى 100).

قواعد الجبر والتيسير

وأضافت الجامعة في بيان لها أن تعدّ نتيجة الفصل الدراسي الأول نتيجة أولية، لم تُطبق فيها قواعد الجبر والتيسير، ومن الممكن أن تتغير فيها بعض الحالات عند تطبيق قواعد الجبر بعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني ومواد التخلف المذكورة في كشوف النتيجة هي مواد التخلف الخاصة بالفصل الأول فقط، أما مواد تخلف الفصل الثاني فيمتحنها الطالب في الفصل الثاني، وعلى الطالب مراعاة ذلك.

- نتيجة الفرقة الأولي عامة «انتظام وانتساب» هنا.

- نتيجة الفرقة الأولى وثائق هنا.

- نتيجة الفرقة الثانية عامة «انتظام وانتساب» هنا.

- نتيجة الفرقة الثانية مكتبات هنا.

- نتيجة الفرقة الثانية وثائق هنا.

- نتيجة الفرقة الثالثة شعبة عامة «انتظام وانتساب» هنا.

- نتيجة الفرقة الرابعة عامة «انتظام وانتساب» هنا.

- نتيجة الفرقة الرابعة مكتبات هنا.

- نتيجة الفرقة الرابعة وثائق هنا.