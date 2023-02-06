جمع الأغاني التراثية هواية مصري يعيش في ألمانيا: بعشق مطربي الزمن الجميل

قال عادل كامل، أحد هواة جمع الأغاني التراثية، إنه يمارس هوايته بسبب الحب الشديد والشغف للتراث المصري، ومنذ صغره كان يحب الراديو، حيث كان يستيقظ ويسمع الأغاني والبرامج المذاعة عليه، حيث كانت تقدم لمختلف الأعمار، وفقا له: «بدأت التكنولوجيا تظهر وأصبح هناك إمكانية لجمع الأغاني وسماعها في الوقت الذي أرغب فيه، وصارت هذه الهواية إدمانا بالنسبة لي».

«كامل»: هوايتي مستمرة ولم أبتعد عنها رغم أنني أعيش في ألمانيا

وأضاف أحد هواة جمع الأغاني التراثية، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «عندما التحقت في كلية التجارة جامعة عين شمس كان معظم أصدقائي من الفنانين مثل الفنان محمود حميدة والفنان أحمد عبدالعزيز وهو ما جعل حبي بالفن يزداد وإلمامي بالفن أكبر، هذه الهواية مستمرة ولم أبتعد عنها رغم أنني أعيش في ألمانيا».

«كامل»: في البداية كنت أصنف الأغاني بطريقة كلاسيكية

وحول الأغاني التي يجمعها وما إذا كانت تقتصر على القديم فقط أم تشمل الأغاني الجديدة، قال أحد هواة جمع الأغاني التراثية: «أنا أخري عبدالحليم حافظ، في البداية كنت أصنف الأغاني بطريقة كلاسيكية على حسب المؤلف والملحن والمطرب والمطربة، وعندما زادت المادة أصبحت أصنف الأغنية وفقا للموضوع، لدي سلسلة اسمها قالوا في، مثل قالوا في الصبح وقالوا في الحسد وقالوا في الجار».

أحد هواة جمع الأغاني: أسمع هذه الأغنية عند صديق في لندن

وواصل أحد هواة جمع الأغاني التراثية: «أحيانا عندما أبحث عن أغنية معينة ولا أجدها، وأسمع أن هذه الأغنية موجودة عند صديق معين في لندن، كنت أسافر لندن، وبخاصة أن ظروف عملي كانت تسمح لي بالسفر كثيرا حيث كنت مضيفا جويا في شكرة مصر للطيران، وهو ما ساعدني على جمع عدد أكبر من الأغاني».