معلومات عن مؤسسة «سان مارك» لتوثيق التراث القبطي.. أنشئت عام 1998

اختتمت مؤسسة «سان مارك» لتوثيق التراث القبطي، مؤتمرها العاشر الذي عقد بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مناقشاً خلال تلك الدورة «الكتاب المقدس القبطي»، مشاركاً فيه 120 من المهتمين و30 من المتخصصين وكان المؤتمر تتضمن عددا من ورش العمل والترجمات المختلفة الكتاب المقدس إلى جانب زيارات المعالم السياحية المصرية والقبطية.

ماهي مؤسسة سان مارك

وتأسست مؤسسة سان مارك عام 1998 على يد الدكتور فوزي إسطفانوس ومجموعة من الأساتذة والمهتمين بالتراث القبطي.

كانت تسمى في بدايتها «مؤسسة القديس مرقس لدراسات التاريخ القبطي»، وفي عهد البابا شنودة الثالث اهتم بالمؤسسة وأعطاها مكاناً في مبنى معهد الدراسات القبطية بالأنبا رويس، ثم قام البابا تواضروس من بعده بمنحها مبنى إضافي بنفس المكان، كما كلف بحفظ التراث بكل نوعياته وإعداد كوادر دراسية متخصصة في دراسة وصيانة وحفظ مقتنيات التراث.

3 برامج للمؤسسة

تتضمن المؤسسة 3 برامج عمل وهي:

- برنامج الدراسات القبطية: يهدف هذا البرنامج إلى دعم الكوادر الدراسية ونشر الدراسات العلمية في مجالات التاريخ والحضارة القبطية.

- برنامج توثيق وحفظ التراث: يعمل على توثيق التراث وتوفير قواعد البيانات ونشر العلم والثقافة.

- برنامج نشر الثقافة القبطية: يتيح المعلومات القبطية مبسطة.

ونظمت المؤسسة خلال 25 عاماً عدد من ورش العمل والمؤتمرات الدولية وملتقيات الشباب الباحثين وتوثيق مواقع التراث والتعاون مع مكتبة الإسكندرية.

صدر عن مؤسسة سان مارك العديد من الإصدرات العربية والإنجليزية منها سلسلة المسيحية والرهبنة باللغة الإنجليزية، سلسلة تاريخ المسيحية وآثارها في إيبارشيات مصر، سلسلة أعمال ملتقى شباب الباحثين، كتب تاريخية متنوعة وسلسلة رسائل علمية.