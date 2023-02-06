وزير الأوقاف: 50 عالما يشاركون في إحياء فعاليات شهر رمضان بمسجد الحسين

كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن استعدادات مسجد الحسين لأحياء 30 ليلة من ليال شهر رمضان الكريم من خلال أبرز المقرئين في مصر، فضلا عن الاتفاق مع 50 عالما من علماء الدين لإفادة الناس في أمور الحياة.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن: «فعّلنا مجالس الحديث النبوي، ولدينا الآن 30 مركزا للثقافة الإسلامية، ونعمل وكأن يوم القيامة غدا، ولذلك نجتهد».

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وأضاف أن هناك لقاءات مع علماء النفس والاجتماع لتقديم المشورة للأسر المصرية، ولن ندخر جهدا لخدمة ديننا ووطنا، واستطرد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: «لا أمة بلا أخلاق أو قيم، ولدينا دراسات علمية تخص ظاهرة التطرف والمرأة والطفل والقيم والأخلاق»، مبينا أن بناء الوعي مسئولية مجتمعية مشتركة بين عدة جهات.

مجلس الشيوخ

يشار إلى أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، شهدت على مدار الأمس واليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري فيما يتعلق بالأسباب والآثار وسبل المواجهة.