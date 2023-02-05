تحرك عاجل من الشيوخ لمنع إهدار الدواء واعتماد نظام التخصص للصيادلة

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور علي مهران، اجتماعين، اليوم الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ؛ لمناقشة اقتراحين برغبة بشأن تدريب الصيادلة والاستراتيجية الوطنية المصرية للدواء.

اعتماد نظام التخصص

وأشار جدول أعمال اللجنة إلى أنّ الاجتماع الأول يتضمن مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمد الشيخ بشأن إتاحة التدريب والكورسات المعتمدة للكوادر الصيدلانية في وزارة الصحة واعتماد نظام التخصص أسوة بكافة دول العالم.

أما الاجتماع الثاني فيشمل مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي بشأن صياغة الاستراتيجية الوطنية المصرية للدواء التي تحقق الاستخدام الآمن والعادل للدواء، ومنع إهدار الدواء من جانب الأطباء والصيادلة والمستهلكين بحضور ممثلي الحكومة.

كما تناقش لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، في اجتماعاتها غدا، الاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني حنا نعمة الله بشأن "تقنين ووضع حد أقصى لنسبة إضافة الملح إلى الصناعات الغذائية بجميع أنواعها ومراعاة الوضوح في إظهار هذه النسبة على كل منتج.

إلغاء المراكز الخاصة

بينما تناقش في الاجتماع الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائبة كوثر محمود بشأن إلغاء المراكز الخاصة غير المعتمدة لتدريب خريجي الشعب المختلفة على مجال التمريض وعدم تشغيلهم بالمستشفيات الحكومية والخاصة وعدم استخدام كارنيهات ممارسة حرفي تمريض من وزارة القوى العاملة، في إطار لجنة مشتركة مع مكتبي لجنتي الطاقة والبيئة والقوى العاملة، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بحضور ممثلي الحكومة.