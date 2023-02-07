محاكمة 22 متهما في قضية «داعش العمرانية».. بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل، محاكمة 22 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش العمرانية»، لاعتناقهم أفكار تنظيم جماعة داعش الإرهابية بالعمرانية.

أمر إحالة المتهمين في قضية «داعش العمرانية»

وكانت النيابة العامة، قد نسبت خلال الجلسات السابقة، للمتهم الأول تولية قيادة جماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع للخطر ومنع مؤسسات الدولة، ومنها تعطيل أحكام الدستور والقانون، وفق أمر الإحالة الخاص بالمتهمين.

وتبين من التحقيقات في الواقعة، أن المتهمين من الثاني حتى المتهم الثامن عشر قاموا بالانضمام لجماعة إرهابية، وتم تمويل المتهمين من التاسع عشر وحتى الثاني والعشرين هذه الجماعة، وحازوا أسلحة نارية.

النيابة توجه تهم الأعمال التخريبية للمتهمين

وبعد انتهاء النيابة من التحقيق في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، وجمع الأدلة، وجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني العديد من التهم، منها رصد التخطيط لسرقة سيارات الشرطة وتخريب الممتلكات العامة وقتل أفراد من الشرطة، وحيازتهم لأسلحة نارية بنادق وخرطوش ومسدسات، وتوليهما لقيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين الثاني وحتى الثامن عشر، تهم بالانضمام لجماعة إرهابية، والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية.