بدء عزاء المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق بمسجد المشير

بدأ منذ قليل بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، عزاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، الذي وافته المنية أول أمس السبت.

السيرة الذاتية للمهندس شريف إسماعيل

يذكر أن الراحل شريف إسماعيل من مواليد 6 يوليو عام 1955، وتخرج عام 1978 في كلية الهندسة جامعة عين شمس، وعمل لدى تخرجه كمهندس في البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى عام 1978.

• بدأ العمل بشركة إنبي منذ عام 1979 حتى عام 200 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشئون الفنية وعضو مجلس الإدارة.

• وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز منذ عام 2000 حتى عام 2005.

• رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس منذ عام 2005 حتى 2007.

• رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول منذ عام 2007 حتى 2013.

• وزير البترول منذ 16 يوليو 2013 وحتى 18 سبتمبر 2015.

• رئيس مجلس الوزراء المصري منذ 19 سبتمبر 2015 وحتى 5 يونيو 2018.

• مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.