وزير البترول ينعى شريف اسماعيل: رجل فاضل أدى أمانته بشرف تجاه الله

نعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس وزراء مصر السابق ووزير البترول والثروة المعدنية والذي وافته المنية اليوم.

وقال بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية: «حمل الفقيد الغالي على عاتقه مهاما صعبة، وكان رجلاً فاضلاً وأدى أمانته بشرف تجاه الله والوطن وشعب مصر الكريم فى جميع الأماكن التى عمل بها وأنه كان نموذجاً مشرفا، عمل بتجرد وإخلاص وكان على قدر المسؤولية والأمانة».

التفاني في العمل والحرص على النجاح

وأشار وزير البترول في بيانه إلى أنه حظي بشرف العمل معه خلال توليه حقيبة وزارة البترول والثروة المعدنية وخلال رئاسته مجلس الوزراء عن قرب ولمس فيه معاني التفانى فى العمل والحرص الدائم على النجاح، وأنه إذ ينعاه باسمه وباسم جموع العاملين بقطاع البترول المصرى، فإنه يتوجه لله عز وجل داعياً للراحل الكريم بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً وأن يلهمنا وأهله الصبر والسلوان.