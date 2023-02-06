«شعلة النصر» تضيء احتفالات عيد محافظة الدقهلية القومي

تحتفل محافظة الدقهلية، غدا، بعيدها القومي، أمام النصب التذكاري بالمحافظة وسط مدينة المنصورة، وذلك بمشاركة لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والشخصيات العامة، إضافة إلى مشاركة مديرية الشباب والرياضة في الاحتفال بالعيد القومي.

مسيرة وإيقاد الشعلة بالاحتفالات

وتبدأ احتفالية العيد القومي بمسيرة تنطلق من أمام مبنى ديوان محافظة الدقهلية مرورًا بالنصب التذكاري لإيقاد شعلة النصر مع وجود عدد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية إحياء لذكرى انتصارات مدينة المنصورة على الحملة الفرنسية، وأسر قائد الحملات الصليبية لويس التاسع بدار ابن لقمان في المنصورة.

المنصورة تتزين

وتتزين مدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، بالأعلام والإضاءات الملونة في شهر فبراير من كل عام، وتحديدًا يوم 8 من الشهر الجاري احتفالا بعيدها القومي الـ800، وتشغيل عددٍ من الأغاني الوطنية، كما تتميز المدينة بطابعها الخلاب خاصة بوجود نهر النيل الذي كان يعد مطمعا كبيرا للحملات الصليبية أنذاك.

احتفالات بقصر ثقافة المنصورة

وتزامنا مع العيد القومي لمحافظة الدقهلية، تقيم المحافظة العديد من الاحتفالات الغنائية على مدار الشهر كاملا، واستضافة عدد من المطربين المصريين في قصر ثقافة المنصورة، إضافة إلى عمل عدد من المسرحيات الوطنية بوجود عدد من الفنانين والممثلين في مكتبة مصر العامة، وسرد قصة الحملة الصليبية وهزيمتهم على يد أهالي مدينة المنصورة، وافتتاح عدد من المشروعات المختلفة داخل المدينة.