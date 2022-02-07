إيقاد شعلة النصر في الدقهلية وانطلاق احتفالات عيدها القومي

بدأت محافظة الدقهلية، احتفالاتها بالعيد القومي للمحافظة الليلة، بإيقاد شعلة النصر الرئيسية من ميدان الشهداء بمدينة المنصورة، ايذانا ببدء الاحتفالات الرسمية، التي تستمر على مدار شهر فبراير 2022، من خلال العديد من الفعاليات «الفنية والثقافية والاجتماعية»، وافتتاحات لمشروعات جديدة جرى الانتهاء منها، في مختلف القطاعات، تزامنا مع ذكرى انتصار أهالي المنصورة على حملات الغزو الأوروبي في 8 فبراير عام 1250م، التي اتخذتها محافظة الدقهلية عيدا قوميا لها، تحتفل به كل عام.

إيقاد شعلة النصر في المنصورة

انطلقت احتفالات المحافظة الليلة، في تمام 6 مساء، إذ جرى إيقاد شعلة النصر الرئيسية في ميدان الشهداء المقابل للنصب التذكاري للجندي المجهول، أمام مبنى المحافظة، إيذانا ببدء الاحتفالات الرسمية بالعيد القومي للدقهلية.

استمرار الاحتفال على مدار شهر فبراير

أعلنت محافظة الدقهلية، في بيان لها، أن احتفالات العيد القومي للمحافظة، تستمر على مدار شهر فبراير 2022، من خلال تنفيذ برنامج احتفالات يتضمن الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية، وافتتاح العديد من المشروعات الجديدة التي جرى انجازها بكل القطاعات على مستوى المحافظة.

ويوافق العيد القومي لمحافظة الدقهلية، ذكرى انتصار شعب المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية، على حملات الغزو الأوربي لمصر بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، وكان ذلك في شهر فبراير عام 1250 ميلادية، وتمكن شعب المنصورة في ذلك الوقت، من صد الجهوم عليه، والتصدي لتلك الحملة بل وجرى إيداع قائد الحملة في دار ابن لقمان، التي لا تزال موجودة إلى الآن في شارع بورسعيد بمدينة المنصورة، التي اكتسبت ذلك الاسم تخليدا لانتصارها على تلك الحملة.