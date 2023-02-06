تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين غيث بعد خضوعها لجراحة إزالة ورم سرطاني

كشفت الصفحة الرسمية للفنانة ياسمين غيث، عن تطورات الحالة الصحية لها بعد خضوعها لجراحة إزالة ورم سرطاني، لافتة إلى نجاح العملية وخروجها من غرفة العمليات.

خروج ياسمين غيث من العمليات

وكتب القائمون على صفحة ياسمين غيث، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «ياسمين خلصت العملية الحمد لله بنجاح، برجاء الدعاء بتمام الشفاء والتعافي والخروج من العناية المركزة والمستشفى على خير يا رب إن شاء الله.. شكرًا لكل من دعا لها».

ياسمين غيث تطالب جمهورها بالدعاء لها

وكانت ياسمين غيث، قد كتبت عبر حسابها على «فيس بوك»، قبل دخول غرفة العمليات: «أنا داخلة أعمل عملية كبيرة ودقيقة.. 8 الصبح بإذن الله العملية.. بايته في المستشفى من النهاردة.. مش عارفة هعرف أرد عليكم وأرجع لكم تاني امتي».

وتابعت: «عارفة أنكم في ضهري من غير ما أطلب.. بس لو في يوم كنت مصدر أمل أو أي نوع من أنواع السعادة ليكم.. محتجاكم النهاردة قوي تكونوا كده ليا.. سامحوني لو زعلت أي حد فيكم في يوم من الأيام، عمري ما كنت أقصد أزعل حد.. وأنا مسامحة أي حد زعلني أو أذاني بقصد أو بغير قصد».