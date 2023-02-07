كيف تسوق منتجاتك على منصات التجارة العالمية مجانا؟.. اعرف الخطوات

تعقد منصة «قدوة تك» التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، جلسة استشارية جديدة عبر الإنترنت بعنوان «أدوات البحث الرقمي ومصادر عرض المنتجات والخدمات عبر المنصات التسويقية العالمية»، حيث تساعد هذه الجلسة أصحاب المشروعات الصغير ة المتوسطة ومتناهية الصغر في تسويق منتجاتهم عبر الانترنت.

«الحارثي»: أدوات التكنولوجية مهمة جدا للتسويق للمنتجات

وتستضيف الجلسة محمد الحارثي، خبير الاعلام الرقمي والمدير التنفيذي لإحدى شركات الحلول المتكاملة، الذى يناقش عدد من الموضوعات الهامة، الذي أكد على أن أدوات تكنولوجية مهمة جدا لكل القدوات وكل المهتمين بالبحث الرقمي، وتساعد في تحسين من وسائل عرض المنتجات ومنصات تجارة الكترونية مخصصة للحرف والمشغولات اليدوية مجاناً.

أبرز الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الجلسة

وأضاف أن الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الجلسة تتلخص في تعريفات أساسية لأدوات البحث والاستقصاء رقميا، ومنصات الخاصة بالبرامج مفتوحة المصدر المجانية، وأدوات البحث الرقمي للحصول على المعلومات، وقدرات التعرف علي نطاقات الاهتمام والكلمات الرئيسية والمفتاحية، ونطاقات تسويق المنتجات ومهارات عرض المحتوى المصور، ونماذج من المنصات العالمية والتي يمكن إنشاء متاجر افتراضية وتحقيق أرباح، وطرق تنفيذ Persona للتأكد من تقبل السوق للمنتج او الخدمة المعروضة، وتأمين وحفظ حقوق المحتوى المستخدم رقميا.

طرح الأسئلة والاجابة من قبل المشاركين

وأشار إلى أنه سيكون هناك جزء كبير من وقت اللقاء لطرح الأسئلة والإجابة عليها من قبل المشاركين في الجلسة، موضحا أن القاء سيتم عبر الانترنت، عبر تطبيق «زووم»، ويمكن لكافة الراغبين في المشاركة بكل سهولة، وسيتم بث الجلسة من خلال صفحة قدوة. تك Qodwa.Tech أيضاً وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.