برنامج تدريبي من «قدوة تك» لرائدات الأعمال الحرفيات.. اعرف التفاصيل

تواصل مبادرة «قدوة - تك»، لتمكين المرأة المصرية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذ البرنامج التدريبي للفتيات والسيدات رائدات الأعمال الحرفيات على مهارات التسويق الإلكتروني على منصات التواصل المجتمعي باستخدام تطبيقات البث الحي التفاعلي أونلاين.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، تفاصيل مبادرة قدوة تك، مخاطبة السيدات بسرعة التسجيل لكل من لديه منتج أو حرفة يدوية في المبادرة، والتي تقدم تدريبها للتسويق الإلكتروني في جميع محافظات مصر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل وكيفية الاشتراك في الدورة التدريبية في التسويق الإلكتروني بالمجان والمقدمة من وزارة الشباب والرياضة.

مبادرة قدوة تك للتسويق الإلكتروني

ومن المقرر وفق المعلن عنه، أن تبدأ فعاليات البرنامج التدريبي أونلاين في الفترة من 9 أكتوبر إلي 7 أكتوبر 2021، على مدى 36 ساعة بمعدل 3 ساعات يوميًا.

كيفية التسجيل والاشتراك في دورة التسويق الإلكتروني التابعة لوزارة الاتصالات

للتسجيل والاشتراك في دورة قدوة تك التابعة لوزارة الشباب والرياضة اضغط على الرابط التالي:

https://docs.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/161P7mBipLPccxRWvfB3Bbs3.https://adminlive.elwatannews.com/edit

شروط الالتحاق بدورة التسويق الإلكتروني

1- أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية.

2- يشترط أن تكون الفئة العمرية من 18 إلى 45 عاما.

3- يجب أن تمتلك المتقدمة حسابات خاصة بمواقع التواصل المجتمعي «فيس بوك».

4- أن تكون المتقدمة للتسجيل في المبادرة حاصلة على مؤهل عالٍ أو فوق المتوسط.

5- يشترط أن تجيد استخدام مبادئ الحاسب الآلي والإنترنت.

6- مُلمة باللغة الإنجليزية.

7- قادرة على دعم وتعليم أخريات.

8- يتوفر لديها الوقت والدافعية للمشاركة والحصول على الامتيازات الخاصة بالمبادرة.