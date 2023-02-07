مجدي صابر يعلن عن انتهاء رئاسته لدار الأوبرا.. ويشكر الفنانين والعاملين

وجه الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية، رسالة شكر إلى لفنانين والعاملين جاءت مع انتهاء فترة توليه مسؤولية إدارة الاوبرا، وأعرب خلالها عن تقديره لكل من شاركه العمل، وحثهم على استمرار بذل الجهد ليتواصل نجاح قلعة الفنون الجادة فى مصر.

رئيس دار الأوبرا المصرية السابق يوجه رسالة شكر للعاملين

وقال رئيس دار الأوبرا المصرية، في بيان صحفي، «اليوم أتممت مهمتي وأنهيت عملي كرئيس لدار الاوبرا المصرية بعد خمس سنوات من الجهد والعمل مع زملائي الفنانين والعاملين والإداريين، ولا يسعني في هذا اليوم إلا أن أتقدم اليكم جميعا بخالص الشكر والامتنان».

وأضاف، «كنتم مصدر الإلهام والنجاح والإرتقاء، كنتم خير معين في مسيرتي، كنتم الأمل المعطاء، وشكرا لأنكم ذخرا استندت عليه طيلة السنوات الماضية، إليكم جميعا التحية والتقدير والإجلال على ما قدمتوه من إنجازات من أجل هذا الوطن، والشكر على الجهود والروح المعطاءة والإخلاص في العمل، التى لم تبخلوا بها لحظة من أجل رفعة هذا المكان البراق الرائع، بيتنا دار الاوبرا المصرية والذي ساهمتم جميعا بجهودكم في صناعة حاضرة و تاريخه وأسستم لمستقبله».

صابر: حافظوا على هذا الصرح العريق

وتابع «أتمني من الله أن تسير دار الأوبرا المصرية نحو الأفضل دائما، وأتمني لكم مزيدا من الإبداع والتقدم والرقي، ووصيتي لكم حافظوا علي هذا الصرح العريق، الذى أصبح أيقونه فنية مصرية عالمية بفضل جهودكم على مدار 34 عاما، وسلموا شعلة النجاح والتطور للأجيال القادمة، وليقف الجميع صفا واحدا لاستكمال مسيرة الإبداع الراقي».