رئيس دار الأوبرا: مهرجانات المحافظات مستمرة.. والدور على السويس

قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إنه كان سعيدا بنجاح مهرجان الشرقية، الذي استمر 3 أيام، وسط إقبال عال من مختلف الفئات، مبينا أن هذا المهرجان الثالث الذي يجرى هذا العام، إذ بدأ الأمر بمهرجان في سوهاج، ثم في محافظة قنا، وسيكون هناك مهرجان في محافظة السويس ويستمر 3 أيام.

تنسيق بين مختلف الوزارات

وأضاف «صابر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية نهى عبد العزيز والإعلامية جاسمين طه، أن هناك تتنسيقا بين وزارة الثقافة والآثار، لتعريف الأشخاص بالأماكن السياحية في مختلف محافظات الجمهورية.

مشاركة الفنانين

أوضح رئيس دار الأوبرا المصرية أن العروض كانت بمشاركة الفنان محمد رياض ومدحت صالح ومروة ناجي والمايسترو مصطفى حلمي، كما شارك الفنان حازم شاهين أيضا، والفنان علي الحجار في مهرجان الشرقية، وسط سعادة الحضور من الجمهور، مبينا أن الفنانين عندما يتم طلب منهم الحضور للسفر إلى مختلف المحافظات يوافقون على الفور، من أجل تقديم أغان تعجب الجمهور، مواصلا: «عندنا عروض مميزة الفترة الجاية في الصيف، وفيه عروض كيلوباترا، وحاجات كتيرة جدا، عشان الجمهور يستمتع وبعد كده هنعمل مهرجان قلعة كبير جدا ومميز».

مركز تنمية المواهب

ذكر رئيس دار الأوبرا المصرية أن هناك 6 دور لتعليم الرسوم التشكيلية، وعرض الرسوم التشكيلية ويوجد معارض شبه يومية، لافتا إلى أن مركز تنمية المواهب له نشاط واسع ومميز حيث سيوجد فى 3 يونيو حفل للفنان مدحت صالح لأسر شهداء الشرطة والجيش بمشاركة كورال تنمية المواهب، مشيرا إلى أنه يوجد حفل كل أسبوع في هذا المركز في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، ويتقدم 3 آلاف طالب للحصول على دورات تدريبية في الموسيقى، مشيرا إلى أنه يتم تقديم مناقشات للشعر وعروض مستمرة.