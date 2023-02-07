97 مليار جنيه مبيعات «ماونتن فيو وإعمار وطلعت مصطفى» أكبر 3 مطورين عقاريين في مصر خلال 2022

ارتفعت مبيعات أكبر 3 شركات عقارية في مصر متجاوزة 97 مليار جنيه خلال عام 2022، رغم التحديات التي واجهت القطاع العقاري العام الماضي، وارتفاع أسعار مواد البناء، وضمت قائمة أكبر 3 شركات عقارية من حيث المبيعات، وفقًا لتقرير شركة ذا بورد كونسالتنج للاستشارات، وهم:

1- مجموعة طلعت مصطفى القابضة

حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، صافي مبيعات ضخمة جديدة بقيمة 33.2 مليار جنيه في السنة المالية 2022، متفوقة بذلك على نتائج مبيعاتها غير المسبوقة عن العام الماضي بنسبة نمو 4%، وبما يتجاوز مستهدف المبيعات السنوية المتوقعة بنسبة بلغت 28%.

2- شركة إعمار مصر للتنمية

بلغت مبيعات شركة إعمار مصر للتنمية، 33 مليار جنيه في السنة المالية 2022، بنسبة نمو 43% عن العام السابق، مدفوعةً بطرح مشروع SOUL بالساحل الشمالي، بإجمالي استثمارات 3 مليارات دولار، وهو امتداد لمشروع مراسي.

3- شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري

حققت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، أكبر مبيعات في تاريخها تقترب من 31 مليار جنيه خلال السنة المالية 2022، بنسبة نمو 56% عن العام السابق، لتتصدر أعلى الشركات نموًا في المبيعات هذا العام، وذلك بفضل طرح أحدث مشاريع الشركة بشرق القاهرة وطرح مرحلة EVIA بمشروع ماونتن فيو راس الحكمة في الساحل الشمالي، والذي حقق مبيعات ضخمة خلال ساعات من بدء الحجز.