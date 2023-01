طلعت مصطفى: اتفاقية مع مجموعة "جي إم جي" العالمية لافتتاح علامات تجارية جديدة في أوبن آير مول مدينتي

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى ، عن توقيع شراكة استراتيجية مع مجموعة "جي إم جي" ، الشركة الرائدة عالمياً في قطاعات الرياضة والصحة والغذاء. وبموجب الشراكة ، تطلق مجموعة " جي إم جي" أعمالها مع مجموعة طلعت مصطفى في مدينتي ، من خلال افتتاح أكبر براند تجاري لبيع الملابس والسلع الرياضية في الشرق الأوسط، وهي العلامة الشهيرة صن آند ساند "Sun and Sand" ، وذلك في المركز التجاري الجديد أوول سيزونز بارك. وستقوم "جي إم جي" أيضاً بافتتاح واحدة من أشهر العلامات التجارية في العالم ، نايك Nike، وذلك في أوبن آير مول مدينتي. ومن المقرر افتتاح العلامتين التجاريتين في أواخر العام الجاري 2023 على مساحة تقدر بنحو 1600 متر مربع.

قام بتوقيع الشراكة ، عمر هشام طلعت مصطفى ، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، وديف ريلي، الرئيس التنفيذي لقسم التأجير في مجموعة "جي إم جي" ، وعماد الغزال، نائب الرئيس لقطاع الرياضة - أفريقيا، وذلك بحضور جريج بودو ، مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المراكز التجارية بمجموعة طلعت مصطفى ، وشريف ارتيزان ، رئيس قطاع تطوير الأعمال بالمجموعة ، ويوسف بوناجا مدير قسم التأجير في مجموعة جي إم جي .

وأعرب عمر هشام طلعت ، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية ، مؤكداً أن الشراكة مع مجموعة جي ام جي تأتي في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على التعاقد مع العلامات التجارية العالمية لتوفير مختلف الخدمات التجارية وتلبية احتياجات عملاء المجموعة بمختلف المشروعات.

وتعليقاً على الاتفاقية ، قال ديف ريلي، الرئيس التنفيذي لقسم التأجير في مجموعة جي إم جي : "يسعدنا توقيع شراكة مع مجموعة طلعت مصطفى ، أكبر مطور عقاري في مصر ، في افتتاح براندات تجارية في مدينتي ، ونتوقع تحقيق نجاحاً كبيراً للمتجرين نظراً للإقبال الكبير من العملاء للتسوق في كل من اوبن اير مول وأوول سيزونز بارك". من جانبه، قال عماد الغزال، نائب الرئيس لقطاع الرياضة بأفريقيا: "تعد مصر سوقًا استراتيجيًا هاماً لمجموعة جي إم جي، ونحن على ثقة من أن متاجرنا الجديدة، صن آند ساند ونايك، ستلقى ترحيبًا كبيرًا من المتسوقين".وتعد "جي إم جي" مجموعة عالمية متكاملة ، تمتلك وتدير عدداً من العلامات التجارية العالمية والمحلية المتخصصة في قطاعات الرياضة والصحة والغذاء. ويتواجد المقر الرئيسي لمجموعة جي إم جي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ودخلت السوق المصري في يناير 2022 ، كأحد أحد أكبر أسواق التجزئة في الشرق الأوسط ، وكشفت المجموعة عن خطتها التوسعية المستقبلية لافتتاح أكثر من 100 متجر رياضي للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء الجمهورية بحلول عام 2026. ولذلك أسست مجموعة جي إم جي مقراً رئيسياً لها في القاهرة لمتابعة أعمالها في مصر . كما تتواجد المجموعة في 12 سوقا تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

ويعد All Seasons Park أحدث المراكز التجارية المتكاملة ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى ، ويقع في جنوب مدينتي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المستقبل والعديد من المجتمعات الجديدة في شرق القاهرة. ويقام المركز التجاري بمساحة إيجارية تبلغ نحو 32 ألف متر مربع ، ويضم 230 وحدة تجارية . وسيكون All Seasons Park وجهة مميزة للسكان والزوار ، حيث يضم علامات تجارية توفر مختلف خدمات التسوق والترفيه وتناول الأطعمة ، كما يوفر مختلف الخدمات الطبية من خلال العيادات الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة . ويتميز All Seasons Park بطراز معماري فريد من نوعه يتيح للزوار تجربة تسوق ممتعة ومريحة. كما يضم المركز التجاري مناطق خضراء خارجية ونوافير وبحيرات صناعية . ويعد أوبن آير مول واحداً من أكبر وجهات التسوق المتطورة التي تتبع أسلوب الحياة العصري في مصر والشرق الأوسط ، حيث يجمع بين المناطق المفتوحة في الهواء الطلق و 8 مباني تطل على المسطحات الخضراء الشاسعة والبحيرات الصناعية ، ويمتد بمساحة إيجارية تبلغ 92 ألف متر مربع. ويمكن لسكان مدينتي والزوار الوصول بسهولة إلى كل من All Seasons Park و اوبن اير مول، حيث يقع المركزان التجاريان على بعد 10 إلى 20 دقيقة بالسيارة من الشروق والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الرحاب، كما أنهما يتمتعان بموقع استراتيجي بالقرب من التجمع الأول والثالث والخامس ، ليقدما خدمات لما يقرب من 4.5 مليون نسمة من سكان تلك المناطق .