مصور إسباني يقدم تجربته عن الهجرة في مهرجان «أسبوع القاهرة للصورة»

يشارك المصور الإسباني سيزار ديزفولي في الدورة الثالثة من مهرجان «أسبوع القاهرة للصورة»، والذي سيقام في القاهرة خلال الفترة بين 8 و18 فبراير الجاري.

أسبوع القاهرة للصورة

ويتواجد المصور الإسباني بمصر في إطار إقامة فنية برعاية سفارة إسبانيا بالقاهرة، وخلال إقامته في مصر سيقوم «سيزار» بعمل بعض الأنشطة في القاهرة والإسكندرية، وتشمل ندوات وورش عمل باعتبارها جزءا من الأنشطة التعليمية ضمن مهرجان «أسبوع القاهرة للصورة».

وتشمل الندوات وورش العمل ما يلي:

- 10 فبراير الساعة 6 مساء، ندوة في مجمع سينما راديو بشارع طلعت حرب، تحت عنوان «مشروع المسافرين.. تحويل الصورة المرئية للهجرة».

- 11 إلى 13 فبراير من الساعة 10 صباحا وحتى 1.30 مساء، استعراض بعض الأعمال في «مبنى قنصلية» بمنطقة باب اللوق بالقاهرة.

ولد سيزار ديزفولي في مدريد بإسبانيا عام 1991، في سياق مزيج ثقافي، وذلك نظرا لأصوله الإسبانية - الإيرانية، وتعلم بنفسه فن التصوير الفوتوغرافي، وبدأ العمل مصور فوتوغرافي مستقل منذ عام 2015، ويتمحور إبداعه حول موضوعات ذات صلة بالعلاقات الدولية وحقوق الإنسان.

حقائق حول العالم

وثق من خلال مهامه ومشاريعه الشخصية حقائق مختلفة حول العالم، ومنذ عام 2015 تركز اهتمامه حول حركات الهجرة على الحدود مع أوروبا وبشكل خاص على طريق منطقة المتوسط.

يذكر أن مهرجان «أسبوع القاهرة للصورة» هو مهرجان للصور والإبداع التصويري، مدته 10 أيام ويقام بوسط القاهرة، وهو موجه لمجتمع التصوير في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، ويعمل المشاركون بالمهرجان على جذب فنانين إقليميين ودوليين ليقوموا بتقديم تجربة تعليمية غنية إلى مبدعي التصوير الناشئين.