سفير إسبانيا بالقاهرة: مصر لديها العديد من الكنوز وأذهلتني ثقافة الشعب

أشاد السفير الإسباني لدى القاهرة، ألبارو إيرانثو، بالتعاون الثنائي مع جمهورية مصر العربية، والذي كان آخره مشروع «كن رائد أعمال مبدع»، الممول من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة المصرية.

سفير إسبانيا: أذهلتني ثقافة الشعب المصري وطعامه اللذيذ

وقال السفير الإسباني، خلال كلمته في حفل نظمته السفارة الإسبانية، مساء اليوم الاثنين، لتوزيع الجوائز على أصحاب 40 مشروعا فائزا: «لقد عرفت هذا البلد منذ سنوات عديدة، وقمت بزيارته كثيرًا، وأذهلتني ثقافته وفنه وطعامه اللذيذ، ومع ذلك، فقد منحني عملي كسفير في مصر منظورًا جديدًا تمامًا، وأكد لي شيئًا كنت أتوقعه: مصر لديها العديد من الكنوز، من الأهرامات إلى المناظر الطبيعية الرائعة، ولكن أثمن ما لديها هو شعبها، وخاصة شبابها».

وأكد «إيرنثو»، التزام بلاده، من خلال التعاون الإسباني، بالعمل عن كثب مع شركائنا لتحقيق الازدهار.

42 مليون فرصة عمل لدمج الشباب في سوق العمل

وأشار إلى إن 40% من سكان مصر تحت سن 18 عاما، وبالتالي يحتاج هذا البلد إلى خلق نحو 42 مليون فرصة عمل لدمج هؤلاء الشباب في سوق العمل، مؤكدا أن رواد الأعمال هم بالفعل عامل أساسي لا غنى عنه، وضروري في التنمية الاقتصادية في كل بلد، وتثبت العديد من الدراسات الصلة القائمة بين كثافة ريادة الأعمال في بلد ما ونمو ناتجه المحلي الإجمالي.

وأضاف سفير إسبانيا موجها حديثه للفائزين: «نحن على ثقة من أنكم ستجدون من خلال هذا المشروع الأدوات التي تحتاجونها للنجاح في قطاع الأعمال، وأنكم ستحدثون فرقًا في مجتمعكم، أفكار عملكم واعدة للغاية، وبعضها جريء، وكلها تحمل الأمل في حدوث تغييرات مهمة».

وأشاد برؤية مشاريع الأعمال التي تهتم بالبيئة وتغير المناخ، مع بناء مجتمعات أفضل وأكثر شمولاً، وإيجاد حلول مبتكرة وخلاقة للمشاكل اليومية، «هذه هي روح ريادة الأعمال التي يحتاجها البلد».