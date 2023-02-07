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«التنسيق والتشاور» سمة العلاقات المتميزة بين البلدين

كتب:

الوطن
10:08 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين

الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين

شهدت سنوات حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى رسوخاً فى العلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية على المستويين الرسمى والشعبى، وتُرجمت فى زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسئولى البلدين.

وكانت سمة تلك العلاقات المتميزة التنسيق الكامل والتشاور الدائم، بهدف التعاطى مع كافة ملفات وأزمات المنطقة وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات؛ انطلاقاً من فرضية أساسية، تقوم على الرفض التام لكل التدخلات الإقليمية فى شئون الدول العربية.

تشارك الرؤى فى رفض التدخلات الإقليمية فى شئون الدول العربية وتهديد استقلال أراضيها وتفكيك وحدتها الوطنية

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