اقرأ في عدد «الوطن» غدا: مصر والسعودية.. لن ترونا إلا معا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي.

الصفحة الأولى

- السيسي: كل العون لسوريا وتركيا لمواجهة آثار الزلزال

- الرئيس يعزى «بشار وأردوغان» فى الضحايا.. ويؤكد تضامن مصر مع الشعبين السورى والتركى الشقيقين

- مصر والسعودية «لن ترونا.. إلّا معاً»

- علاقات استراتيجية راسخة تستند إلى روابط تاريخية بين شعبى وقيادتى البلدين الشقيقين

- خبراء وإعلاميون: «القاهرة والرياض» جناحا الأمن القومى العربى وقوة العلاقة بينهما «حتمية استراتيجية».. والروابط التاريخية تجعل البلدين نموذجاً للعلاقات العربية ويداً واحدة فى مواجهة المخاطر الخارجية

- «الطاهري»: موازين القوة والقدرة فى الشرق الأوسط فرضت حتمية التكامل الاستراتيجى.. والروابط الأخوية أنتجت مواقف مشرفة

- كاتب سعودي: العلاقات الثنائية ارتقت لمستوى الشراكة الاستراتيجية.. والبلدان يمثلان قُطبى العلاقات والتفاعلات فى النظام الإقليمى العربى

- باحث في العلاقات الدولية: «القاهرة- الرياض» تحالف يصنع التوازن الإقليمى فى المنطقة ومواقف السعودية لدعم مصر لا تُنسى

- «الأعلى للإعلام»: سحب تراخيص القنوات الرياضية التى تتجاوز القانون

- بلاغات للنائب العام ضد الكتائب الإلكترونية.. و«جبر»: ندعو لإصدار ميثاق شرف رياضى لمواجهة التجاوزات

- «قوائم انتظار العمليات» ماضٍ لن يعود

- 5 سنوات من نجاح المبادرة الرئاسية فى إنهاء معاناة آلاف المرضى بالمجان

- «تاج الدين»: المبادرة لم تتأثر بضغوط «كورونا» على المنظومة الصحية.. وقدّمت خدماتها فى أصعب أوقات «الجائحة»

- «الصحة»: إجراء مليون و567 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية فى 14 تخصصاً والتكلفة تصل إلى 17 مليار جنيه

- «الاتصالات»: تمكين المصريين فى الخارج من الحصول على الخدمات الحكومية بشكل رقمى.. و«طلعت»: نهدف لتعميق ارتباطهم بالوطن

- الحلم العالمى يقترب

- الأهلى يواجه ريال مدريد فى مهمة البحث عن الوصول لنهائى كأس العالم للأندية

- «كولر»: المواجهة الأهم .. وبطل أوروبا يفتقد «بنزيما»

الصفحة الثانية:

- «لجنة العفو الرئاسى» تعلن إخلاء سبيل 35 محبوساً احتياطياً: شعبنا يستحق أن يفرح

- «العوضى»: اللجنة مستمرة فى تجميع الطلبات التى تصلها وفحصها بالتنسيق مع أجهزة الدولة

- تنفيذ 2736 وحدة ضمن «سكن كل المصريين» بـ«غرب قنا الجديدة»

- «المركزى»: احتياطى النقد الأجنبى يرتفع للشهر الخامس

- «الإنتاج الحربى والتنمية المحلية» تبحثان التعاون فى تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة

- «التعليم»: «الزيادة السكانية» أكبر التحديات ونعتمد «محور الإتاحة» لسد منابع الأمية

- «معرض كتاب» دائم ومجاناً بسوهاج: صدقة بعد الموت

- «رجب»: «الناس بتتصل تتبرع بالكتب وبابعت حد ياخدها»

الصفحة الثالثة:

- مصر والسعودية «لن ترونا.. إلا معا»

الصفحة الرابعة:

- روابط تاريخية ونموذج للعلاقات العربية.. يد واحدة فى مواجهة المخاطر الخارجية

- خبراء: العلاقات «حتمية استراتيجية».. والروابط الأخوية أنتجت مواقف مشرفة

- «الطاهرى»: موازين القوة والقدرة فى الشرق الأوسط فرضت حتمية التكامل الاستراتيجى.. و«العنزى»: مصر والمملكة العربية السعودية جناحا الأمة العربية

- باحث فى العلاقات الدولية: «القاهرة - الرياض» تحالف عربى يصنع التوازن الإقليمى

الصفحة الخامسة:

- «التنسيق والتشاور».. سمة العلاقات المتميزة بين البلدين

- محمد بن سلمان.. «بانى» مستقبل بلاده

- سلمان بن عبدالعزيز.. ملك يعشقه العرب

- كاتب سعودى: العلاقات الثنائية ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

الصفحة السادسة:

- قوائم انتظار العمليات الجراحية

- حصاد المبادرة الرئاسية فى 5 سنوات: مليون و567 عملية فى 14 تخصصاً

- 50 مليار جنيه لإنشاء ورفع كفاءة المستشفيات

- مستشار الرئيس لشئون الصحة: 241 مستشفى شاركت فى «إنهاء قوائم الانتظار»

الصفحة السابعة:

- تمكين المصريين بالخارج من الحصول على الخدمات الحكومية بشكل رقمى

- الوطن تكشف تفاصيل الجيل الجديد من مكاتب البريد

- مركز البيانات الدولى «RDH» يحصل على الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية

- «تنظيم الاتصالات» يصدر تقرير جودة الخدمات فى 2022

- «اتصالات مصر» تتعاون مع «فيزا» فى التكنولوجيا المالية

- «رخاء» الأول فى أداء الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة

- د. محمد حجازي يكتب: منصة المشاورات العامة وجذب الاستثمار

الصفحة الثامنة:

- الحلم يقترب

- مهمة رجولية للاعبى الأهلى أمام ريال مدريد.. النهائى الأول يراود «الشياطين الحمر».. و«بنزيما» خارج الخدمة

- المواجهة الأهم لنا.. المنافس عنيد جداً

- قصة لقاء استاد القاهرة.. من سيطرة «الأحمر» إلى الفوز على بطل أوروبا

- سماسرة يضعون لاعبى «الأحمر» فى حساباتهم.. و«القندوسى» رجل المرحلة