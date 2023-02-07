اقرأ في عدد «الوطن» غدا: مصر والسعودية.. لن ترونا إلا معا
كتب:
محمود البدوي
09:20 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
عدد الوطن غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي.
الصفحة الأولى
- السيسي: كل العون لسوريا وتركيا لمواجهة آثار الزلزال
- الرئيس يعزى «بشار وأردوغان» فى الضحايا.. ويؤكد تضامن مصر مع الشعبين السورى والتركى الشقيقين
- مصر والسعودية «لن ترونا.. إلّا معاً»
- علاقات استراتيجية راسخة تستند إلى روابط تاريخية بين شعبى وقيادتى البلدين الشقيقين
- خبراء وإعلاميون: «القاهرة والرياض» جناحا الأمن القومى العربى وقوة العلاقة بينهما «حتمية استراتيجية».. والروابط التاريخية تجعل البلدين نموذجاً للعلاقات العربية ويداً واحدة فى مواجهة المخاطر الخارجية
- «الطاهري»: موازين القوة والقدرة فى الشرق الأوسط فرضت حتمية التكامل الاستراتيجى.. والروابط الأخوية أنتجت مواقف مشرفة
- كاتب سعودي: العلاقات الثنائية ارتقت لمستوى الشراكة الاستراتيجية.. والبلدان يمثلان قُطبى العلاقات والتفاعلات فى النظام الإقليمى العربى
- باحث في العلاقات الدولية: «القاهرة- الرياض» تحالف يصنع التوازن الإقليمى فى المنطقة ومواقف السعودية لدعم مصر لا تُنسى
- «الأعلى للإعلام»: سحب تراخيص القنوات الرياضية التى تتجاوز القانون
- بلاغات للنائب العام ضد الكتائب الإلكترونية.. و«جبر»: ندعو لإصدار ميثاق شرف رياضى لمواجهة التجاوزات
- «قوائم انتظار العمليات» ماضٍ لن يعود
- 5 سنوات من نجاح المبادرة الرئاسية فى إنهاء معاناة آلاف المرضى بالمجان
- «تاج الدين»: المبادرة لم تتأثر بضغوط «كورونا» على المنظومة الصحية.. وقدّمت خدماتها فى أصعب أوقات «الجائحة»
- «الصحة»: إجراء مليون و567 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية فى 14 تخصصاً والتكلفة تصل إلى 17 مليار جنيه
- «الاتصالات»: تمكين المصريين فى الخارج من الحصول على الخدمات الحكومية بشكل رقمى.. و«طلعت»: نهدف لتعميق ارتباطهم بالوطن
- الحلم العالمى يقترب
- الأهلى يواجه ريال مدريد فى مهمة البحث عن الوصول لنهائى كأس العالم للأندية
- «كولر»: المواجهة الأهم .. وبطل أوروبا يفتقد «بنزيما»
الصفحة الثانية:
- «لجنة العفو الرئاسى» تعلن إخلاء سبيل 35 محبوساً احتياطياً: شعبنا يستحق أن يفرح
- «العوضى»: اللجنة مستمرة فى تجميع الطلبات التى تصلها وفحصها بالتنسيق مع أجهزة الدولة
- تنفيذ 2736 وحدة ضمن «سكن كل المصريين» بـ«غرب قنا الجديدة»
- «المركزى»: احتياطى النقد الأجنبى يرتفع للشهر الخامس
- «الإنتاج الحربى والتنمية المحلية» تبحثان التعاون فى تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة
- «التعليم»: «الزيادة السكانية» أكبر التحديات ونعتمد «محور الإتاحة» لسد منابع الأمية
- «معرض كتاب» دائم ومجاناً بسوهاج: صدقة بعد الموت
- «رجب»: «الناس بتتصل تتبرع بالكتب وبابعت حد ياخدها»
الصفحة الثالثة:
- مصر والسعودية «لن ترونا.. إلا معا»
الصفحة الرابعة:
- روابط تاريخية ونموذج للعلاقات العربية.. يد واحدة فى مواجهة المخاطر الخارجية
- خبراء: العلاقات «حتمية استراتيجية».. والروابط الأخوية أنتجت مواقف مشرفة
- «الطاهرى»: موازين القوة والقدرة فى الشرق الأوسط فرضت حتمية التكامل الاستراتيجى.. و«العنزى»: مصر والمملكة العربية السعودية جناحا الأمة العربية
- باحث فى العلاقات الدولية: «القاهرة - الرياض» تحالف عربى يصنع التوازن الإقليمى
الصفحة الخامسة:
- «التنسيق والتشاور».. سمة العلاقات المتميزة بين البلدين
- محمد بن سلمان.. «بانى» مستقبل بلاده
- سلمان بن عبدالعزيز.. ملك يعشقه العرب
- كاتب سعودى: العلاقات الثنائية ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
الصفحة السادسة:
- قوائم انتظار العمليات الجراحية
- حصاد المبادرة الرئاسية فى 5 سنوات: مليون و567 عملية فى 14 تخصصاً
- 50 مليار جنيه لإنشاء ورفع كفاءة المستشفيات
- مستشار الرئيس لشئون الصحة: 241 مستشفى شاركت فى «إنهاء قوائم الانتظار»
الصفحة السابعة:
- تمكين المصريين بالخارج من الحصول على الخدمات الحكومية بشكل رقمى
- الوطن تكشف تفاصيل الجيل الجديد من مكاتب البريد
- مركز البيانات الدولى «RDH» يحصل على الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية
- «تنظيم الاتصالات» يصدر تقرير جودة الخدمات فى 2022
- «اتصالات مصر» تتعاون مع «فيزا» فى التكنولوجيا المالية
- «رخاء» الأول فى أداء الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة
- د. محمد حجازي يكتب: منصة المشاورات العامة وجذب الاستثمار
الصفحة الثامنة:
- الحلم يقترب
- مهمة رجولية للاعبى الأهلى أمام ريال مدريد.. النهائى الأول يراود «الشياطين الحمر».. و«بنزيما» خارج الخدمة
- المواجهة الأهم لنا.. المنافس عنيد جداً
- قصة لقاء استاد القاهرة.. من سيطرة «الأحمر» إلى الفوز على بطل أوروبا
- سماسرة يضعون لاعبى «الأحمر» فى حساباتهم.. و«القندوسى» رجل المرحلة