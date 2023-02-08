كارثة تركيا تعيد للأذهان قصة «أكثم» في زلزال 1992.. 5 معلومات عن إنقاذه

كارثة حقيقية، هكذا يمكن وصف مأساة زلزال تركيا وسوريا، الذي دمر الأخضر واليابس، ووصلت قوته على مقياس ريختر إلى 7.5 درجة، لتنهال المشاهد التي تفيض بالألم والحزن، لانهيار المنازل وانتشال القتلى، وعمليات استخراج العالقين تحت الأرض.

كل ذلك لم يمر مرور الكرام على المصريين، وكان تأثيره متمثلا في إعادة إيقاظ الصدمة النفسية، التي حدثت مع تداعيات زلزال 1992، الذي راح ضحيته كثير من المواطنين، وكانت أبرز قصصه هو أكثم سليمان.

الشاب المصري معاذ يحيي واقعة «أكثم»

في زلزال الذي وقع بـ«تركيا وسوريا»، كان هناك مشهدا مؤلما للطالب المصري معاذ، الذي يدرس في جامعة أنقرة، حيث ظل عالقا تحت الأنقاض لمدة 21 ساعة، بعد انهيار المبنى المتواجد فيه، وتم إنقاذه بأعجوبة، ما أعاد إلى الأذهان واقعة واقعة «أكثم»، التي شغلت المصريين لأيام طويلة خلال زلزال 1992 بالقاهرة، بعدما قضي نحو 82 ساعة أسفل الأنقاض.

ضرب الزلزال القاهرة يوم 12 أكتوبر 1992، في الساعة العاشرة وثلاث دقائق، وعلى الرغم من أنه استمر لمدة 30 ثانية، إلا إن تلك اللحظات كانت بالنسبة للأهالي، بمثابة دهرا كاملا.

قصة «أكثم»

حكاية «أكثم» ضربت مثالا في الأمل والتشبث بالحياة، ذلك الشاب الذي رآى أسرته تفارق الحياة واحدا تلو الآخر، أسفل الأنقاض، واضطر لشرب ماء بوله، ليبقى على قيد الحياة لآخر لحظة، قبل إنقاذه من تحت الأنقاض.

وبالتزامن مع أحداث زلزال تركيا وسوريا، نستعرض أبرز 5 معلومات عن «أكثم» صاحب القصة التي تصدرت وسائل الإعلام العالمية خلال عام 1992.

- كان «أكثم» يتناول الغداء مع أسرته «أمه وزوجته وابنته»، على المائدة، وفجأة حدثت الهزة الأرضية، فاختبأوا جميعا أسفل منضدة الطعام، وخلال لحظات وجودوا أنفسهم يسقطون أسفل الأنقاض والركام.

- لم يكن يستمع «أكثم» أسفل الأنقاض سوى لأصوات أنين المصابين، وكانت والدته أول من فارق الحياة أمام عينيه.

معاناة «أكثم» تحت الأنقاض

- اقتطع «أكثم» قطعة من قماش ملابسه، حتى يبول عليها، ويشرب ماء البول، وطالب أسرته بتقليده، لكنهم رفضوا، ففارقت الأم الحياة وبعدها الزوجة ثم ابنته، كلهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة أمام عيني «أكثم» العاجز عن الحركة.

- ظل «أكثم» يصارع الموت لمدة 82 ساعة، ومع اليوم الرابع من وقوع الزلزال لوحظت حركة الشاب أسفل الأنقاض، ليتجدد الأمل بأن هناك شخصا على قيد الحياة تحت الأنقاض، فتوقفت الحفارات، وبدأ فريق الإنقاذ في تحديد مكانه.

- نجح فريق الإنقاذ في استخراج «أكثم» من تحت الأنقاض، بعد 82 ساعة قضاها بجانب جثث أسرته، وتم نقله بعدها إلى مستشفى هليوبوليس، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، لتصبح قصته واحدة من أغرب وأشهر القصص المرتبطة بالزلازل على مستوى العالم.