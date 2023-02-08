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كيف يؤثر زلزال تركيا على أسعار النفط عالميا؟.. البرميل يقفز 5%

كتب:

محمد الدعدع
09:34 ص | الأربعاء 08 فبراير 2023
ارتفاع أسعار النفط عالميا- صورة تعبيرية

ارتفاع أسعار النفط عالميا- صورة تعبيرية

استقرت العقود الآجلة لخام برنت فوق 83 دولارًا للبرميل، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها لجلستين متتاليتين، مدعومة ببيانات صناعية تظهر انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.18 مليون برميل الأسبوع الماضي، في تحدٍ لتوقعات سابقة بالزيادة 2.15 مليون برميل.

ارتفاع مؤشر النفط الدولي 5%

وارتفع مؤشر النفط الدولي بنسبة 5% تقريبًا في الجلستين الماضيتين حيث أدى تعليق العمليات في محطة نفطية رئيسية في تركيا بسبب الزلزال الأخير، والإغلاق غير المتوقع لحقل نفط رئيسي في النرويج إلى تأجيج مخاوف الإمداد، وظل المستثمرون أيضًا متفائلين بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مشترٍ في العالم.

توقعات بتراجع أسعار النفط بحلول مارس

تاريخيًا، وصل خام برنت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 دولار أمريكي للبرميل في يوليو من عام 2008، ومن المتوقع تداول خام برنت عند 82.77 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع (يناير - مارس 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 92.41 دولار أمريكي للبرميل في غضون 12 شهرًا.  

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.