عاجل.. «الوزراء»: بدء تصنيع 24.5 مليون موبايل في مصر سنويا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفوجرافيك جديدًا يتناول صناعة الإلكترونيات في مصر، حيث بدأت 3 شركات عالمية وهي «فيفو» لتصنيع الهواتف الذكية، و«نوكيا»، و«سامسونج»، إنتاج الهواتف المحمولة في مصر باستثمارات ملياري جنيه، وطاقة إنتاجية سنوية 20 مليون جهاز محمول.

وأضاف «معلومات الوزراء»، في الإنفوجراف، أنّ ذلك يأتي إلى جانب إنشاء مصنع لشركة أوبو OPPO في مصر بتكلفة 20 مليون دولار وبطاقة إنتاجية سنوية 4.5 ملايين وحدة سنويًّا.

وواصل: «وشهدت الشركات المتخصصة في تصميم الإلكترونيات بمصر ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بنسبة 22%، إضافة إلى تشغيل مصنعين لإنتاج الألياف الضوئية بطاقة إنتاجية 8 آلاف كيلو متر، مع بدء عملية التصدير لأوروبا خلال الربع الرابع من 2022».