«معلومات الوزراء»: عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم من الرجال أكثر من النساء

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات «التنمية الرقمية لعام 2022»، والذي أكد أنّ 66% من إجمالي سكان العالم استخدموا الإنترنت عام 2022، بما يقدّر بنحو 5.3 مليار شخص، وبمعدل نمو بلغ 6.1% مقارنة بعام 2021، وهو مرتفع مقارنة بـ5.1% في الفترة 2020-2021، ومنخفض مقارنة بـ11% خلال الفترة 2019-2020، بينما لا يزال هناك ما يقدّر بنحو 2.7 مليار شخص غير متصل بالإنترنت.

وأوضح تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أنّ عدد الرجال الذين يستخدمون الإنترنت عالميا يفوق عدد النساء بنحو 259 مليون شخص، حيث يستخدم 69% من الرجال الإنترنت، مقابل نحو 63% من النساء وذلك خلال عام 2022.

70% من سكان الدول العربية يستخدمون الإنترنت

وأفاد التقرير بأنّه في بلدان أوروبا ورابطة الدول المستقلة والأمريكتين، يستخدم ما بين 80% إلى 90% من سكانهم الإنترنت، وهو ما يقترب من المستهدف العالمي «لا يقل عن 95%»، ويستخدم ما يقرب من ثلثي السكان في الدول العربية ودول آسيا والمحيط الهادئ 70% و64% على التوالي الإنترنت، في حين أنّ متوسط نسبة مستخدمي الإنترنت في أفريقيا لا يتجاوز 40% من السكان.

زيادة عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم

وإضافة إلى ذلك، يستطيع نحو 75% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، في جميع أنحاء العالم، استخدام الإنترنت في عام 2022، بزيادة قدرها نحو 10 نقاط مئوية مقارنة بباقي سكان العالم.