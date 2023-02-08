أزهري يشيد بإجراءات الدولة لتحسين دخل الأئمة وتجديد الخطاب الديني

وجه الدكتور عبدالعزيز النجار، من علماء الأزهر الشريف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بالدعاة والدعوة، وكذلك شهر رمضان وتفعيل تلاوة القرآن الكريم فيه، والاهتمام بمستوى الأئمة علميًا وثقافيًا وماديًا، رغم الأحداث العالمية وزخم الموضوعات والملفات الداخلية.

تحسين دخل الأئمة وتجديد الخطاب الديني

وأضاف «النجار» في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن قلوب المسلمين والمصرين بصفة خاصة تتعلق بشهر رمضان المبارك، ويبدأ الاستعداد له بداية من رجب؛ إذ يستعد المسلمون لهذا الشهر الكريم بتلاوة القرآن وإخراج الصدقات وبالإكثار من الصلاة والقيام، لافتًا إلى تركيز الرئيس السيسي على أمور مهمة جدًا، وهي زيادة وتحسين دخل الأئمة، وتجديد الخطاب الديني.

وأكد أن قضيتي الخطاب الديني وتحسين دخول الأئمة مهمين جدًا؛ إذ أن العالم الآن يعاني من ويلات الفكر المتطرف، ولا بد أن يواجه الفكر بالفكر، مشددا على أن الداعية لكي يطور نفسه ويجدد الخطاب الديني ويتفرغ للبحث والاضطلاع وحضور الدورات التدريبية، لا بد له من تحسين وضعه المادي.

تطوير العنصر البشري والمادة العلمية

وأشار الدكتور عبد العزيز النجار إلى أن التطوير سيشمل تطوير العنصر البشري وهو الخطيب، وتطوير المادة العلمية المتمثلة في الخطاب الديني، حتى يتمكن الخطاب الديني من مواكبة الأحداث والتفاعلات والتطورات التي تحدث على الساحة في كل وقت وحين.