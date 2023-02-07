باحث زلازل لقناة الحياة: التاريخ سيذكر الرئيس السيسي بموقفه مع سوريا وتركيا

أكد الدكتور أحمد فريد منصور، الباحث بالشبكة المصرية للزلازل، أن التاريخ سيذكر للرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر من الدول التي أخذت بالمبادرة، وعاملت سوريا مثل تركيا وأرسلت مساعدات للدولتين في نفس الوقت.

سكان الأدوار العليا يصعدوا للدور الأخير

ووجه منصور خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» بعض النصائح حال حدوث زلازل، موضحا أن الإنسان لن يستطع التصرف بشكل صحيح إذا لم يكن هادئًا، ناصحًا بالتصرف بعقل وهدوء، مشيرًا إلى أن سكان الأدوار العليا يصعدوا للدور الأخير ويقفوا بجوار الباب، معتبرًا أن هذا المكان هو أأمن مكان في المبنى.

نصائح لسكان الأدوار العليا

كما نصح سكان الأدوار السفلية بالخروج للشارع، وأيضًا الموجودين في الشوارع الضيقة عليهم التوجه للشوارع الواسعة ناصحًا بدراسة الوضع بدقة ثم التحرك لأمن مكان بالنسبة لحالته.

ونصح بضرورة متابعة وسائل الإعلام بشكل فوري لمعرفة مدى حدوث توابع، مشيرًا إلى أن الزلازل لا تحدث في مصر بهذه الدرجة وأن مصر لا توجد على طبقة تكتونية.