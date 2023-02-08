مجرمو الإنترنت يستغلون لعبة «هاري بوتر» في سرقة بيانات المستخدمين

ينتظر الملايين، لعبة هاري بوتر المرتقب طرحها في 10 فبراير، والتي تدور أحداثها في عالم من السحر الأسطوري، وأصبحت اللعبة من أكثر الألعاب مبيعاً على منصتي Steam وPlayStation 5 قبل طرحها رسمياً بأسابيع. لكن اللعبة الجديدة تعرّضت لاستهداف واسع في أنحاء العالم من قبل مجرمي الإنترنت الذين يعرضون على ضحاياهم الحصول على نسخة مفتوحة من اللعبة لأجهزة الحاسوب.

ووجد باحثو كاسبرسكي العديد من الأمثلة على مواقع تعرض تنزيل اللعبة Hogwarts Legacy على الحاسوب الشخصي، مع أنها لم تُطرح رسمياً إلى الآن.

وأثناء محاولات اللاعبين تنزيل لعبة مفتوحة (Cracked)، وقعوا في شرك برمجيات خبيثة أو غير مرغوب فيها، وقد تختلف برامج الانتشار من البرمجيات الإعلانية، إذ تفتح نوافذ إعلانات على شاشة المستخدم، وتوزّع تروجانات تجمع بهدوء معلومات عن المستخدم.

مجرمو الإنترنت يعرضون تنزيل اللعبة Hogwarts Legacy قبل طرحها

وقالت أولغا سفيستونوفا خبيرة الأمن لدى كاسبرسكي، إن اللعبة الجديدة التي تدور في عالم هاري بوتر السحري لم تُطرح بعد، ولكنها أصبحت ظاهرة كُبرى تحدث عنها العديد من اللاعبين في جميع أنحاء العالم، مؤكّدة أنها باتت تحظى بشعبية واسعة حول العالم بين جميع من قرأوا الروايات عن الصبي الساحر.

وأضافت: «أصبحت اللعبة، في ظلّ القاعدة الضخمة من المعجبين، هدفاً لمجرمي الإنترنت الذين يتطلعون إلى الاستفادة من شعبية روايات هاري بوتر العالمية، لذا فإننا نوصي اللاعبين بالحذر وعدم تنزيل الألعاب إلا من متاجر التطبيقات الرسمية، مع الحرص على استخدام حل أمني موثوق به».

تدابير لتجنب الوقوع ضحية للبرمجيات الخبيثة

ونصحت بعدم شراء الألعاب أو تنزيلها إلا من المواقع الرسمية التي تظلّ أكثر أمناً، وعدم الوثوق في عروض البعض للحصول على لعبة جديدة باهظة الثمن دون مقابل، فهذه العروض في الغالب محاولات احتيال، وطلبت حماية الحسابات باستخدام المصادقة المزدوجة إن كانت متاحة، أما الحسابات التي تتيح هذه الميزة، فينبغي ضبط إعداداتها الأمنية جيداً، واستخدام كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب، حتى لا تتأثر جميع الحسابات إذا سُرق أحدها، ومن الأسلم عدم استخدام كلمة المرور نفسها المستخدمة لخدمات أخرى في الألعاب على الإنترنت.

وأشارت إلى أنه من المفيد استخدام حل أمني قوي وموثوق به، لا سيما إذا كان عمله في تأمين الحماية من جميع التهديدات الرقمية المحتملة لا يؤثر في أداء جهاز الحاسوب أثناء اللعب، ويعمل الحلّ Kaspersky Total Security بسلاسة مع منصة Steam وخدمات الألعاب الأخرى.