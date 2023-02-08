ناصيف زيتون يتبرع بـ360 مليون ليرة للمتضررين من زلزال سوريا

تبرع الفنان السوري ناصيف زيتون، بـ360 مليون ليرة، لصالح أهل سوريا، بعد الزلزال الذي تعرضت له وتسبب في خسائر كبيرة، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وقال مروان أدهم، مدير أعمال ناصيف زيتون، عبر حسابه على فيس بوك: «ناصيف زيتون يتبرع بـ360 مليون ليرة لضحايا الزلزال، وطني وأصيل وأبن أصول».

الفنانون يتبرعون للمتضررين فى سوريا

يذكر أنّ الفنان ناصيف زيتون ليس الوحيد الذي أعلن تبرعه، حيث سبقه الفنان السوري تيّم حسن.