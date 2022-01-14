إليسا تروج لحفلها الغنائي القادم في السعودية بمشاركة ناصيف زيتون

تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفلًا غنائيًا، يوم الخميس المقبل 20 يناير الجاري، في المملكة العربية السعودية، على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فاعليات «موسم الرياض»، إذ يشاركها الحفل الفنان السوري ناصيف زيتون.

إليسا تروج لحفلها الجديد عبر «تويتر»

وحرصت الفنانة إليسا على الترويج للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات «تويتر»، بنشر البوستر الرسمي للحفل الذي يجمعها مع ناصيف زيتون، إذ كتبت عليه بالفرنسية: «صباح الخير».

ومن المنتظر أن تقدم إليسا، خلال الحفل، باقة من أروع أغانيها الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور، على أن يبدأ، مساء اليوم، حجز التذاكر في الساعة الخامسة مساءً.

أولى حفلات ناصيف زيتون في السعودية

ويعد هذا الحفل، هو الأول للفنان ناصيف زيتون في المملكة العربية السعودية، إذ عبر عن سعادته به وشوق لجمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات «تويتر»، قائلًا: «لاقوني بأول حفل إلي بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض في فعاليات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم يوم 20-1».

إليسا تدعم مرضى السرطان في حفلها القادم

كما ستحيي الفنانة إليسا حفلا غنائيا ضخما، في مصر، يوم 21 من يناير الجاري، بالتعاون مع وزارة التضامن لصالح مرضى السرطان، إذ أنه من المقرر أن يتم تخصيص العائد المادي من الحفل لعلاج وبحوث السرطان، واشترطت الجهة المنظمة للحفل عدم السماح بدخول الأطفال الأقل من 12 عام، كما تأتي تذاكر الحفل بـ 3 فئات: 750، 1100،1500 جنيه.

حفل إليسا في السعودية

يذكر أن إليسا سبق أحيت مؤخرا حفلًا غنائيًا ضخما في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة الفنان الجزائري الشاب خالد، وأعربت عن سعادتها الشديدة عبر حسابها على «تويتر»، وقدمت خلاله العديد من أغانيها المميزة.