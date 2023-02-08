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عاجل.. مدبولي: وضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع أثار الأزمة الروسية الأوكرانية

كتب:

أحمد حامد دياب
06:22 م | الأربعاء 08 فبراير 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المجلس تحرك خلال الفترة السابقة لمتابعة الملفات الاقتصادية المهمة والخاصة بالتصور الذي وضعته الدولة المصرية للتعامل مع السناريوهات المختلفة للاقتصاد في ضوء الأزمة العالمية الكبيرة الموجودة حاليًا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم بمجلس الوزراء، أن الحكومة تعد سناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري، بالاستعانة بالخبراء الاقتصاديين لعامين مقبلين، لافتًا إلى أن المظاهر الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية، من الوارد استمرارها لفترة أطول من عام 2023، مشددًا على ضرورة التحوط ووضع رؤية واضحة جدًا لمسار الاقتصاد المصري لمدة عامين على الأقل.

وأشار إلى وجود مجموعة عمل مع الاستعانة بخبراء اقتصاديين متخصصين من خارج الإطار الحكومي، لوضع عدد من السيناريوهات التي سيتم مناقشتها مع كل الأجهزة والوزارات والبنك المركزي، ليكون هناك تصور واضح للعامين المقبلين.

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بقلم أحمد حامد دياب