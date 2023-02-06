«مدبولي» يؤدي واجب العزاء في المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى مسجد المشير لأداء واجب العزاء في الراحل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، الذي وافته المنية أول أمس السبت.

وزراء يؤدون واجب العزاء

كما قدم عدد من الوزراء الحاليين والسابقين العزاء في الراحل، ومنهم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء محمود توفيق، وزرير الداخلية، والمهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور خالد عناني، وزرير الآثار السابق.

السيرة الذاتية للمهندس شريف إسماعيل

الجدير بالذكر أن الراحل شريف إسماعيل من مواليد 6 يوليو عام 1955، وتخرج عام 1978 في كلية الهندسة جامعة عين شمس، وعمل لدى تخرجه كمهندس في البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى عام 1978.

• بدأ العمل بشركة إنبي منذ عام 1979 حتى عام 200 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة.

• وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز منذ عام 2000 حتى عام 2005.

• رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس منذ عام 2005 حتى 2007.

• رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول منذ عام 2007 حتى 2013.

• تولى شريف إسماعيل منصب وزير البترول منذ 16 يوليو 2013 وحتى 18 سبتمبر 2015.

• رئيس مجلس الوزراء المصري منذ 19 سبتمبر 2015 وحتى 5 يونيو 2018.

• مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.