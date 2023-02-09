12 معلومة صادمة عن زلزال تركيا وسوريا: «1052 هزة ارتدادية و15899 قتيلا»

خلف زلزال تركيا وسوريا، آلاف القتلى والجرحى وسط دمار هائل في المنشآت، فيما تزداد أعداد الضحايا كل ساعة مع تقدم أعمال البحث والإنقاذ، تزامنا مع استنفار دولي في محاولة لإرسال المساعدات الطبية والفنية إلى المناطق المنكوبة.

«الوطن»، ترصد لكم أبرز الأرقام الصادمة عن الزلزال وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عالمية عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

زلزال تركيا

1- عدد القتلى في تركيا 12391 قتيلا.

2- عدد المصابين في تركيا 62914 جريحا.

3- عدد المباني المنهارة في تركيا 6444 بناية.

4- عدد الذين تم انتشالهم أحياء من تحت الانقاض 8000 شخص.

5- عدد المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ من تركيا والخارج في المحافظات المتضررة بلغ 22277 شخصا.

6- عدد أفراد الأمن المتواجدين في المناطق المنكوبة بلغ 38 ألف شرطي.

أرقام سوريا

7- عدد القتلى في سوريا 3508 قتلى.

8- عدد المصابين في سوريا أكثر من 5000 مصاب.

9- عدد الأبنية المتضررة في سوريا وتهدمت تمامًا 375 مبنى.

10- عدد المباني التي تهدمت جزئيًا 1200مبنى.

11- عدد النازحين داخليًا بسبب الزلزال تجاوز 300 ألف مواطن.

12- عدد الهزات الارتدادية التي ضربت المنطقة بعد الزلزال 1052 هزة.