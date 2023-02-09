«البحوث الفلكية» تكشف حقيقة تأثر مصر بزلزال تركيا في 10 نقاط

وقع زلزال في تركيا، خلال الأيام الماضية، على بعد ما يزيد على 680 كيلو متر عن مدينة رفح المصرية، وأدى إلي وفاة المئات من المواطنين بدولتي تركيا وسوريا، وشعر به عدد من سكان دول منطقة البحر المتوسط كمصر والجزائر.

من جهته، كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أبرز الحقائق حول الشائعات التي ترددت عن تأثر جمهورية مصر العربية ومدنها بالزلزال.

زلزال تركيا وسوريا

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز النقاط والحقائق التي أوضحها «القاضي» بشان تأثر مصر بالزلزال.

_ الزلزال وقع في تركيا وعلى مسافة كبيرة من مصر، لكن هناك بعض المواطنين شعروا به في بعض المناطق.

_ الزلزال لم يحدث أي خسائر في الدولة المصرية ولم ينتج عنه أي أضرار أو إصابات.

_ غير صحيح تأثر شواطئ المدن الساحلية في مصر وهبوطها بسببه.

_ لا توجد علاقة بين الهزات الأرضية البسيطة التي تحدث في البحر الأحمر بالزلزال.

_ لم يؤثر زلزال تركيا في السد العالي بأسوان.

85 محطة موزعة في مصر ترصد النشاط الزلزالي

_ هناك أكثر من 85 محطة موزعة بمختلف مناطق الجمهورية، وترصد أولا بأول النشاط الزلزالي.

_ مصر ليست من ضمن الدول التي بها أحزمة الزلازل.

_ لا توجد علاقة بين الزلازل ومواقع حفر الآبار والاستكشافات الخاصة بالبترول.

_ لا توجد علاقة ببين الزلازل والظواهر الفلكية.

_ منطقة زلزال تركيا وسوريا هي المنطقة النشطة في الفترة الحالية فقط، وبعيدة مئات الكيلو مترات عن الحدود المصرية.

وشدد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على أن هناك متابعة لحظية من المعهد وأساتذته للنشاط الزلزالي، ويجب على المواطنين أن يطمئنوا ان مصر خارج الأنشطة الزلزالية الخطيرة، لافتا إلى أنه يجرى العمل للتأكد من حقيقة تحرك واإزاحة تركيا حوالي 8 أمتار نحو الغرب.