أبناء الحامدية الشاذلية يحتفون بملف «الوطن» عن مؤسس «الطريقة» ومنهجه الصوفي

احتفى أبناء الحامدية الشاذلية بملف «الوطن» عن مؤسس الطريقة الإمام سلامه الراضى، الذي نشر بعدد الجريدة الصادر اليوم، بمناسبة الاحتفال بالليلة الختامية لذكرى ميلاده.

وحرص أبناء الطريقة على اقتناء «الوطن» من باعة الصحف فور بدء توزيعه مساء الأربعاء.

عدد «الوطن» في أيدي مريدي الطريقة

وأثناء الاحتفال بذكرى مولد الامام الراضي ليلة الأربعاء، تداول أبناء الطريقة الحامدية الشاذلية، عدة نسخ من جريدة «الوطن»، للاطلاع على الملف الصحفي الذي تناول مسيرة مؤسس الامام الراضي وجهود الطريقة في نشر منهجه الصوفي والحفاظ عليه.

إعجاب كبير بملف «الوطن» بين أبناء الطريقة

وأبدي عدد كبير من أبناء الطريقة، إعجابهم بملف «الوطن»، عن السيد سلامه الراضي، وبادر بعضهم تقديرا ومحبة للأمام الراضي بتقبيل صورته المنشورة على صفحات الجريدة، والتقاط صور تذكارية للعدد ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن ملف «الوطن»، عن الطريقة الحامدية الشاذلية، عرضا لمسيرة الإمام المؤسس سلامه الراضي بمناسبة ذكرى مولده، واستعراض أبرز كتبه وميراثه الفكري وحكمه وتعاليمه لمريديه من أبناء الطريقة، كما حاورت «الوطن» شيخ الطريقة الحسين إبراهيم سلامه الراضي، والشيخ يسري عزام إمام مسجد عمرو بن العاص ومن أبرز محبي الامام الراضي وعارفي فضله.

كما رصدت الجريدة، أجواء البهجة والفرحة احتفالا بذكرى مولد الامام الراضي وذلك في مسجده وفي مقر مشيخة الطريقة بالقاهرة.