السيسي: مصانع التغذية المدرسية تخضع لمعايير عالمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ تحقيق التوازن في أسعار المنتجات الغذائية لكل شرائح المواطنين، يتطلب طرح عدد أكبر من الكميات والأعداد المطروحة من المنتجات، لافتا إلى أنّ إنشاء مصانع التغذية المدرسية، سيتم وفقا لمعايير الصحة العالمية وسلامة الغذاء.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثانية من مصنع سايلو فودز، أنّ منظومة التغذية المدرسية مستقرة وآمنة، وجميع العناصر الغذائية مناسبة للمراحل السنيّة التي تقدّم لها، متابعا: «أتمنى زيادة أنواع التغذية المدرسية، وعدم تقديم باكو بسكويت فقط».

ورد اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، قائلا، إنّه مع افتتاح المرحلة الثانية من مصنع سايلو فودز اليوم، يُضاف عنصر الألبان، حيث يعمل المصنع الجديد بطاقة إنتاجية 200 ألف طن، منها 120 ألف طن ألبان والباقي جبن.