«أتوبيس مكتبة مصر العامة» يصل إلى كفر شكر بالقليوبية «صور»

شارك أتوبيس مكتبة مصر العامة المتنقل، تحت رعاية نهلة مسلم مدير عام المكتبة في احتفالية ختام أنشطة نصف العام للتربية البيئية والسكانية، بإدارة كفر شكر التعليمية، والذي نظمته مدرسة كفر شكر الرسمية للغات بمشاركة منال محمد هلال مدير إدارة التربية البيئية بإدارة كفر شكر التعليمية.

فعاليات فريق عمل الأتوبيس المتنقل

قدم فريق عمل الاتوبيس المتنقل فاعليات عديدة كالقراءة وحكي القصص والرسم بهدف نشر الوعي الثقافي و الفني لدي الطلاب والذي ضم كلا من محمد جمال مسئول الأنشطة الفنية وهمت مصطفى مسئول المكتبات و ياسمين شكري مسئول الإعارة.

وأكد مكتب العلاقات العامة بالمكتبة والذي يضم مي الضعيف وأميرة رشاد في بيان للمكتبة استعداد المكتبة لاستقبال الطلاب المدارس خلال الزيارات المدرسية وتوجه أتوبيس المكتبة المتنقل للمدارس التابعة بإدارة كفر شكر التعليمية من خلال خطة منظمة بهدف نشر العلم والثقافة بين طلاب وطالبات المدارس.

مبادرة هيا نقرأ

كما تم إلقاء ندوة للطلاب تحدثت خلالها سماح برهومة مسئول الوعي الثقافي بالمكتبة عن مبادرة «هيا نقرأ»

والتي تتبناها المكتبة تزامناً مع ختام المعرض الدولي للكتاب، كذا توضيح أهمية القراءة في بناء الإنسان والحضارات وتنمية التفكير والإبداع وبناء عقول واعية ناضجة قادرة علي تكوين خبرات تواكب العصر، حيث يظل الفرد على اطلاع دائم بآخر المستجدات والتطورات في جميع المجالات.

أكدت مني أبو طالب مسئول تنمية المهارات وتعديل السلوك بالمكتبة خلال الندوة علي أهمية وضرورة التكاتف من أجل دعم "التعليم والهوية الثقافية المصرية أحد محاور الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية وأهمية ذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

و أشارت إلى الدور الذي لعبته مكتبة مصر العامة في دعم العديد من المبادرات القومية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية على مدار الأعوام السابقة.

كما ألقى الشيخ سامي عمر بالأوقاف كلمته عن الأخلاق والسلوكيات الحميدة ومخاطر الإنترنت، وقدمت راندا عبد الحميد مدير المجلس القومي للسكان كلمتها عن المشكلة السكانية، وشاركت سماح محمد السيد مسئول الإعلام السكاني بمجمع إعلام بنها خلال الندوة بكلمة عن دور الإعلام في تشكيل الوعي.

فيما أكد عصام الدين عادل بإدارة التربية البيئية بالمديرية في كلمته على أهمية الأنشطة الطلابية مشيداً بدور المكتبة في نشر الوعي الثقافي من خلال الأتوبيس المتنقل.

كما حاضر أيضاً كلا من إيمان قابيل بوزارة الموارد المائية والأستاذ هشام إبراهيم وفريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وفي سياق متصل تم القيام بجولة داخل المدرسة تفقد خلالها فريق عمل المكتبة وجميع الحضور «الصوب الزراعية» التي تم إنشاءها داخل المدرسة فيما تم توجيه الشكر لمديرة المدرسة المضيفة حنان شقران مدير مدرسة كفر شكر للغات وأيضاً منال هلال مدير إدارة التربية البيئية والسكانية علي دورها في تفعيل زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس والحصول على المركز الأول في الأنشطة على مستوى المحافظة الجمهورية.