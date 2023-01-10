بروتوكول تعاون بين «آداب بنها» والهيئة المصرية العامة للمساحة

وقّع مركز الدراسات الإنسانية بكلية الآداب جامعة بنها، برتوكول تعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، بهدف تنظيم دورات تدريبية متخصصة في علوم أعمال المساحة والخرائط للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين بهذا المجال داخل جامعة بنها وخارجها.

منح المتدربين شهادة بالدورات التدريبية

وأعلن الدكتور محمد أبو عرب، القائم بأعمال عميد آداب بنها، أن الكلية ستمنح المتدربين شهادة بالدورات التدريبية، مع العلم أن هذه الشهادة تتيح للحاصل عليها تغيير المسمى الوظيفي ببطاقة الرقم القومي طبقا لنوع البرنامج التدريبي.

البرامج التدريبية حول الرفع المساحي

فيما أضاف الدكتور عبد القادر البحراوي، مدير وحدة التدريب بكلية آداب بنها، أن البرامج التدريبية التي تنظمها الكلية في هذا الإطار تتضمن البرامج التدريبية حول الرفع والتوقيع المساحي، ونظم المعلومات الجغرافية، ومراجعة وتدقيق البيانات المساحية.

وأشار «البحراوي» أن الهيئة المصرية العامة للمساحة تشارك في العديد من المشروعات القومية الكبرى، حيث تقوم الهيئة بأعمال الرفع المساحي لمنطقة مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة «العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس»، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة وغيرها من المشروعات الكبرى.