الحاصلة على المركز الأول في مسابقة القرآن لذوي الهمم: فخورة بتكريمي

أعربت أسماء عادل سيد أحمد محمد، ابنة قرية الكفر الشرقي، التابعة لمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، الحاصلة على المركز الأول في الفرع السادس «حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده لذوي الهمم»، في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، عن بالغ سعادتها بتكريمه من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ليلة أمس في أجواء احتفالية رائعة، ومنحه جائزة قدرها 150 ألف جنيه، ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية، وشهادة تقدير.

تكريمها في حفل كبير

وقالت «أسماء»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنها فخورة بتكريمها من وزير الأوقاف في حفل كبير حضره مئات المشاركين من كافة دول العالم.

الحصول على المركز الأول

وروت «أسماء»، ما دار بينها وبين الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من حديث، خلال التكريم: «قالي ألف ألف مبروك علي المركز الأول، وطالبني بالاستمرار في مسيرة القرآن الكريم، وأنا شكرته علي الجهد الكبير إللي بذله معانا، خلال المسابقة العالمية للقرآن الكريم».

تستعد للمشاركة في المسابقة المقبلة

وعبّرت «أسماء»، عن فرحتها الشديدة بما تلقته من اتصالات هاتفية، وعبارات التهنئة من كافة أبناء محافظة كفر الشيخ، وأهل قريتها، منوهةً إلي استعدادها للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الثلاثين، خلال العام المقبل، في فرع «القراءات»، وحصد مراكز متقدمة.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين

وتقدمت «أسماء»، بخالص الشكر إلي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، علي إطلاقهم المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين، واهتمامهم الكبير بالقرآن الكريم وتكريم أهله.

من هي أسماء عادل سيد أحمد محمد؟

جدير بالذكر، أن أسماء عادل سيد أحمد محمد، من مواليد عام 1996، بقرية الكفر الشرقي، التابعة لمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، تخرجت في كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف، واعتادت على المشاركة في المسابقات الدينية والخاصة بحفظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية والعالم.

وحصلت عام 2013 على المركز الرابع على مستوى العالم في المسابقة الدولية في دولة الأردن، وفي عام 2020، حصلت على المركز الأول محلياً على مستوى جمهورية مصر العربية في مسابقة بورسعيد الدولية، وفي عام 2021، حصلت على المركز الرابع في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم، وحصلت على المركز الأولى على مستوى العالم، عام 2022.

ومؤخراً حصلت على المركز الأول في الفرع السادس «حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده لذوي الهمم»، في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم.

تكريم الفائزين

وكرّم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مساء أمس الأربعاء، الفائزين في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، والتي عُقدت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأحد فنادق القاهرة، ومن بينهم أسماء عادل سيد أحمد محمد، الحاصلة علي المركز الأول في الفرع السادس «حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده لذوي الهمم»، في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم.