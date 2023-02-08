كفر الشيخ تحصد 3 مراكز متقدمة في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم

حصد عدد من أبناء محافظة كفر الشيخ، 3 مراكز متقدمة في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، بعد إعلان نتائج المسابقة رسمياً، وتكريم المتسابقين، في حفل ختام المسابقة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبمشاركة شخصيات إعلامية وسياسة وبرلمانية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أسماء أبناء كفر الشيخ الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

وحسبما أعلنت وزارة الأوقاف، فحصل سعيد إبراهيم سعيد شويته، ابن قرية السلقا، التابعة لمركز فوه، بمحافظة كفر الشيخ، علي المركز الثالث، في الفرع الثالث من المسابقة «حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم»، وتم منحه شهادة تقدير، ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم، ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

كما حصلت أسماء عادل سيد أحمد محمد، ابنة قرية الكفر الشرقي، التابعة لمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، علي المركز الأول في الفرع السادس من المسابقة «حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده لذوي الهمم»، وتم منحها جائزة قدرها 150 ألف جنيه، ونسخة من القرآن الكريم، وشهادة تقدير.

وحصل الشيخ الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، ابن قرية إبشان، التابعة لمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ، علي جائزة المحفظ المثالي، في الفرع الثامن من المسابقة «المحفظ المثالي»، وتم منحه جائزة قدرها 150 ألف جنيه، ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية، وشهادة تقدير.

محافظ كفر الشيخ يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة

ومن جانبه، هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، مشيداً بما حققوه من مراكز متقدمة في المسابقة، وتشريفهم للمحافظة، مشيراً إلي أنه سيتم تكريمهم خلال الفترة المقبلة.

وكرّم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مساء اليوم الأربعاء، الفائزين في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، والتي عُقدت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأحد فنادق القاهرة.

عدد المشاركين في المسابقة العالمية

وشارك في المسابقة التي أُقيمت خلال الفترة من 4 إلي 8 فبراير 2023، على ضفاف النيل 108 متسابقين من 58 دولة حول العالم منها 33 أفريقية، وسبع محكمين من 7 دول هي «مصر، وتشاد، والأردن، وفلسطين، والسعودية، والسودان، وسلطنة عمان»، بجوائز تتجاوز الـ2 مليون جنيه.