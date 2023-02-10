 ميزات جديدة وتحسينات أمنية في تحديث جوجل كروم 110.. أبزرها البصمة والترجمة

قبل عدة أيام أعلنت «جوجل» عن مجموعة من التحسينات الأمنية لتعزيز حماية المستخدم، واليوم أطلقت تحديث متصفح كروم رقم 110، ووصلت نسخته الرسمية إلى المستخدمين بعد إصدار النسخة التجريبية منه الشهر الماضي.

ومن أبرز تحديثات كروم 110، تحديث مدير كلمات المرور في المتصفح لدعم قارئ البصمة على الحواسب المحمولة الداعمة لهذه الميزة، حيث يطلب المتصفح الآن من المُستخدم تأكيد هويته بالبصمة قبل إدخال كلمات المرور، وتوفرت هذه الميزة سابقًا على نسخة المتصفح للهواتف الذكية.

ضبط إعدادات خدمة ترجمة مواقع الإنترنت

ويُحسّن التحديث إمكانية ضبط إعدادات خدمة ترجمة مواقع الإنترنت، التي تمكن المُستخدم من تحديد اللغات التي لا يرغب ترجمتها، واللغة الافتراضية التي يريد ترجمة المواقع إليها، وقبل ذلك كان على المُستخدم تعديل الخيارات بشكل مُنفرد لكل مرة يرغب فيها الترجمة، بحسب «البوابة العربية للتقنية».

رفع جودة مقاطع الفيديو

ويُصلح جوجل كروم 110 عددًا من الثغرات الأمنية التي عثر عليها في محرك JavaScript V8 وبروتوكول الاتصال WebRTC، ويُحسّن من حماية المستخدمين ضد الهجمات، يدعم تقنية RTX Video Super Resolution المتوفرة في بطاقات انفديا الرسومية من فئة GeForce RTX التي تتيح رفع جودة مقاطع الفيديو، وبالنسبة لمُستخدمي النسخ الأقدم من نظام ويندوز، وتحديدًا ويندوز 7.1 و 8.1، فقد أعلنت جوجل عن انتهاء دعمها، حيث تتوقف عن استقبال أية تحديثات جديدة بعد الإصدار 110.

وبدءاً من النسخة الحالية عدلت «جوجل» على الجدول الزمني لبدء إرسال تحديثات كروم الجديدة، حيث ستلجأ الشركة إلى إطلاق التحديثات قبل أسبوع من موعدها لكن التحديث سيصل إلى فئة صغيرة من المُستخدمين لمنح الفرصة لمطوّري التطبيقات لإصلاح أية أخطاء أو مشاكل في تطبيقاتهم على الإصدار الجديد قبل اطلاقه بشكلٍ أوسع، ويمكن للمُستخدمين تنزيل النسخة الأخيرة من متصفح كروم عبر الموقع الرسمي، أو انتظار وصولها إلى أجهزتهم بشكل تلقائي.