بسمة داوود تكشف عن شخصيتها في مسلسل «حكايات جروب الدفعة» 

روَّجت الفنانة بسمة داوود، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لدورها في مسلسل «حكايات جروب الدفعة» والمقرر انطلاق أولى حلقاته غدا.

ونشرت بسمة داوود البوستر الدعائي لشخصيتها، وعلقت عليها قائلة: «أسماء في مسلسل حكايات جروب الدفعة ابتداءً من بكرة السبت 11 فبراير الساعة 8 على قناة On والساعة 10 على قناة On Drama».

تفاصيل مسلسل «حكايات جروب الدفعة»

مسلسل «حكايات جروب الدفعة» يتكون من 15 حلقة، ويناقش بعض قضايا الشباب وأحلامهم خصوصا في مرحلة ما بعد التخرج، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: شيري عادل، محمد عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، أحمد ماجد، بسمة داوود، صفاء الطوخي، إيمان الشريف، وئام مجدي، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، من إنتاج «سينرجي» وإشراف عام حسام شوقي، وإخراج محمد عبدالسلام.